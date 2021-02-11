VİOP düşüşle açıldı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.648,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.649,50 seviyesinde işlem görüyor.



Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.651,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.



Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu, küresel pay piyasalarının dünkü kar satışlarının ardından yön arayışında olduğunu söyledi.



Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.670 puanın direnç, 1.620 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.