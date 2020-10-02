VİOP düşüşle açıldı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.270,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 altında, 1.273,00 puandan işlem görüyor.



Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.300 puanı görmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen endeks kontratı, normal seansı bir önceki kapanışın yüzde 1,06 üzerinde, 1.279,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.



Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisi ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklaması sonrası küresel ölçekte risk algısının arttığını ifade etti.



ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin nasıl etkileneceğinin takip edileceğini kaydeden analistler, jeopolitik gelişmeler ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.



Analistler, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak eylül ayı istihdam raporundaki verilerin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.300 puanın direnç, 1.270 ve 1.250 seviyelerinin destek konumuna geldiğini bildirdi.