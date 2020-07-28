VİOP düşüşle açıldı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.347,50 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 6 puan altında, 1.352,00 seviyesinden işlem görüyor.



Dün, gün içinde dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 1.358,00 puandan tamamlamasının ardından, akşam seansında 1.354,50 puana gerilemişti.



Analistler, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik Senato'ya sunulan 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi ve Kovid-19 aşısı ile ilgili gelişmelerin piyasaların odağında bulunduğunu ifade etti.



Bugün, yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verileri, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.340 seviyesinin destek, 1.370'in direnç konumunda olduğunu söyledi.