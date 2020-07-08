VİOP düşüşle açıldı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 135.275 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 525 puan altında, 135.600 seviyesinden işlem görüyor.



Dün normal seansı 136.125 puandan tamamlayan endeks kontratı, akşam seansında ABD borsalarındaki düşüşe paralel 135.625 puana kadar geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, dünya çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve ikinci dalga endişelerinin gündemde kalmaya devam ettiğini belirtti.



Teknik açıdan endeks kontratında 137.200 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildiren analistler, 134.500 puanın destek olarak takip edileceğini kaydetti.