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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 09:49,Son Güncelleme:

VİOP düşüşle açıldı

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VİOP düşüşle açıldı
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 135.500 seviyesinde dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 135.250 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 200 puan altında, 135.500 seviyesinden işlem görüyor.

Dün normal seansı 135.700 puandan tamamlayan endeks kontratı, akşam seansında ABD borsalarındaki yükselişe paralel 136.100 puana kadar yükselmişti.
Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin izleneceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 137.200 ve 138.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini bildiren analistler, olası aşağı çekilmelerde 134.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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