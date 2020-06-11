VİOP düşüşle açıldı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 126.100 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 1.425 puan altında, 126.200 seviyesinden işlem görüyor.



Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 127.625 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 127.500-128.000 bandında yatay seyretti.



Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), dün akşam beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın ekonomik görünüme ilişkin tahminlerinin piyasa beklentilerini olumsuz etkilediğini ifade etti.



Ekonomilerdeki hızlı toparlanma beklentilerinin azalması ile dün ABD ve bugün Asya borsalarında, teknoloji dışı hisselerde satışların etkili olduğunu belirten analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini bildirdi.



Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 130.000 puanın direnç, 126.000 ve 125.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.