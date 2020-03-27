VİOP düşüşle açıldı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 108.550 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan altında 108.700 seviyesinde dengelendi.

Dün artan küresel risk iştahı ve ekonomi yönetiminin attığı destekleme adımları ile alıcılı seyreden endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,01 artışla 108.925 puandan tamamladı.



Analistler, yeni tip koronavirüs salgınının seyri ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, merkez bankaları ve hükümetler tarafından birbiri ardına uygulamaya alınan teşviklerin piyasaları desteklediğini ifade etti.



Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 110.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin güçleneceğini,105.000'in destek konumuna geldiğini söyledi.