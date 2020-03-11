VİOP düşüşle açıldı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 119.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 2.475 puan altında 121.000 seviyesinde dengelendi.



Dün, 120.000-128.000 geniş bandı içinde dalgalanan endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 123.475 puandan tamamladı.



Analistler, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesi ve özellikle Avrupa'da vaka sayısındaki hızlı artışın piyasaları negatif etkilediğini bildirdi. Salgının küresel ekonomiye vereceği hasar ile ilgili belirsizliklerin dünya borsalarında oynaklığı artırdığına dikkati çeken analistler, konuyla ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.



Bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında, 118.000 seviyesinin destek, 125.000'in ise direnç olarak dikkati çektiğini söyledi.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 2,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 14,3 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.