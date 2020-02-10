VİOP düşüşle açıldı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 144.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 700 puan altında, 144.700 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,66 azalışla 145.400 puandan tamamladı.



Analistler, bu hafta Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum, veri gündemi ve koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 147.700 puanın direnç konumuna geldiğini, 144.500 ve 143.600 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.