Videokonferansla toplu iş sözleşmesi

Tez-Koop-İş Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, COVID-19 nedeniyle çalışmalarını zor şartlar altında yürüten market çalışanlarına teşekkür ederek, bu süreçte market çalışanlarının hakları için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. ‘Migros Ticaret A.Ş. ve Bağlı İş Yerleri İşletme Toplu İş Sözleşmesi’ 2022 sonuna kadar geçerli olacak. Anlaşmaya göre birinci yıl brüt ücretlere kıdem yıllarına göre yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda, ikinci ve üçüncü yıl ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen yıllık TÜFE artışı oranında zam yapılacak. Sosyal hak ve yardımlarda yıllık yüzde 11 ile yüzde 15.5 arasında değişen oranlarda artış yapılacak. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak toplu iş sözleşmesinden doğan ücret farkları, 10 Nisan’da çalışanlara ödenecek.