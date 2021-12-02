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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Üniversite ve ortaöğrenim VGM burs başvuru sonucunda gözler tarih açıklamasında

#Kyk#Kyk Burs Sonuçları
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı Üniversite ve ortaöğrenim VGM burs başvuru sonucunda gözler tarih açıklamasında

VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı son gelişmeler ile öğrenci ve veliler tarafından takip ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" başvuruları geçtiğimiz ay tamamlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonrası VGM burs sonuçları ilan edilecek. KYK bursu alan öğrenciler için başvuru kriteri önem arz edecek. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, üniversite ve ortaöğrenim VGM burs başvuru sonucu hakkında ayrıntılar.

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VGM burs sonuçları için yapılacak duyuruya kilitlenen öğrenciler, kurumun internet sitesini sık sık ziyaret etmeye başladı. 2021 – 2022 eğitim yılında verilecek burslar için başvuru işlemleri geride kaldı. Kurum tarafından yapılan açıklamada Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından VGM burs sonuçlarının ilan edileceği bildirildi. Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında 2021 VGM burs başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak sorgulama ekranı aktifleştirilecek. Gözler şimdi, "VGM burs sonuçları açıklandı" duyurusunda.  Ancak bu yılki sonuçlar ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

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Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

Bu sene ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Kasım'da sona erdi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadeleri yer aldı. KYK burs sonuçlarının Aralık ayının son günlerine doğru açıklanması bekleniyor.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

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#Kyk#Kyk Burs Sonuçları

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