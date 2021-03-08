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HaberlerEkonomi HaberleriVezirköprü Belediyesi'ne ait 66 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek
GeriEkonomi Vezirköprü Belediyesi'ne ait 66 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 08.03.2021 - 21:49 | Son Güncelleme:

Vezirköprü Belediyesi'ne ait 66 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek

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Vezirköprü Belediyesi'ne ait 66 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek

Mülkiyeti Vezirköprü Belediyesine ait olan ilanda nitelikleri belirtilen 66 (Altmışaltı) adet taşınmaz ayrı ayrı kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale 19 MART 2021 Cuma günü saat 14:00 da Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile Kültür merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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