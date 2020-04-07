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Ekonomi
Haber Giriş: 07.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Vestel yeniden üretime başladı

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Vestel yeniden üretime başladı
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Vestel Elektronik ve iştiraki Vestel Beyaz Eşya koronavirüs nedeniyle ara verdikleri üretime daha düşük kapasite ile tekrar başlandığını duyurdu.

İki şirket salgınının etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında geçici olarak üretime ara vermişti. Şirketler tarafından KAP’a yapılan açıklamada, 6 Nisan tarihi itibarıyla; fabrikalardaki vardiya saatleri yeniden düzenlenmek ve vardiyalardaki çalışan sayısı azaltılmak, dezenfektasyon işlemi yapılmak ve sosyal mesafe korunmak suretiyle daha düşük kapasite ile tekrar üretime başlandığı ifade edildi. Açıklamada, ayrıca “Koşullar ve gelişmeler gerektirdiği takdirde, kısa çalışma ödeneği için başvuru yapılması değerlendirilecektir” denildi.

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