Vestel ABD’yi odak pazar ilan etti... Hedef 3 yılda 2 kat büyüme

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Türk şirketleri-nin başta Avrupa olmak üzere dünya pazarlarına yayılma macerası tam gaz sürüyor. 3 bin metrekarelik alanda sergilediği yenilikçi ürünlerle Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA’ya katılan Vestel’in CEO’su Ergün Güler, dün düzenlediği basın toplantısında başta ABD, Afrika, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler olmak üzere agresif büyüyeceklerini söyledi. Güler, “Tüm planlarımız hazır. Şu anda yıllık 3.8 milyar dolar ciro yapıyoruz. Bunun 2.5 milyar doları ihracattan geliyor. Şimdi 3 yılda 2 kat büyüme hedefini önümüze koyduk. ABD için bu hedef 5 kat büyüme. Mobilite alanında çok daha hızlı büyüme planlıyoruz” diye konuştu.

Teknolojide sadece üretici olmadıklarını, donanım ve yazılım tarafında da üretim, tasarım ve deneyimle farklılaştıklarını söyleyen Güler, “Brand Finance’a göre, 917 milyon dolarlık marka değerimizle ülkemizin en değerli üç markasından biri olduk, hedefimiz olan zirveye daha da yaklaştık. Amacımız üç yıl içinde verimlilik ve ciro artışını kaldıraç olarak kullanarak şirket değerimizi iki katına çıkarmak” dedi.

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VESTEL STRATEJİSİ

Kızıl Deniz, Panama Kanalı ve sıklıkla tekrarlanan konteyner krizi benzeri tedarik zincirini daha kırılgan hale getiren hadiseleri hatırlatan Ergün Güler, aynı zamanda jeopolitik konjonktürde görülen değişimin bütün dünyayı tedarik zincirini çeşitlendirmeye ve Uzak Doğu’ya olan bağımlılığı bir nebze de olsa aşağıya çekmeye yönelttiğine vurgu yaptı. Bu sürecin, yakın coğrafyadan ve dost ülkelerden tedarik kavramlarının öne çıkmasını sağladığına dikkat çeken Güler, “Biz de Vestel olarak bu gelişmeleri ilave bir değişken olarak stratejilerimize dahil ettik. Bu da oyun planımızı genişletmemize ve yeni fırsatları değerlendirmemize olanak tanıdı. 2028’de Amerika’ya yönelik ihracatımızı beş katına çıkarabileceğiz. Bunun yanında Kuzey Amerika, Afrika, Körfez Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri gibi hızlı büyüyen pazarlar, bizim de hedeflediğimiz pazarlar arasında yer alıyor” diye konuştu.

‘FIRSATLARA AÇIĞIZ’

Vestel’in davetlisi olarak gittiğimiz Berlin’de bir araya geldiğimiz Güler, organik ve inorganik büyüme fırsatlarına açık ve bu yönde tüm adımları atmaya hazır olduklarını belirtti. Güler, Toshiba, Sharp, Daewoo, JVC, Telefunken gibi önemli markalarla olan lisans anlaşmalarına vurgu yaptı ve şöyle devam etti:

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“İhracatta bize ait markaların payını yüzde 50’ye taşımayı hedefliyoruz. Avrupa pazarında önemli bir paya sahip olmamızda lisanslı markalarımızın büyük katkısı var. Büyüme stratejimizde en önemli planlarımızdan biri de bu lisanslı markalarımız ile yeni coğrafyalara açılmak ve mevcut pazarlardaki etkinliğimizi artırmak. Global büyüme hedeflerimiz doğrultusunda, Kuzey Avrupa pazarındaki markalı varlığımızı güçlendirmek amacıyla İsveç merkezli Cylinda AB’nin tüm hisselerini satın aldık. Kuzey Avrupa ülkelerindeki pazar payımızı artıracağız. Ayrıca, Cylinda markasının İskandinav bölgesindeki pazar penetrasyonunu artırmanın hemen ardından markamız için çok cazip bir pazar olan Çin’e de açılmayı hedefliyoruz.”

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IFA ASIRLIK BİR FUAR OLDU

Tüketici elektroniği fuarı IFA, bu yıl 100’üncü yılını kutluyor. 6-10 Eylül tarihleri arasında Berlin’de gerçekleşecek olan IFA’da Türkiye, aralarında önemli markaların bulunduğu 52 firma ile temsil ediliyor. Fuarda bu yıl beş ana tema öne çıkıyor: ‘Yapay zekâ’, ‘sürdürülebilirlik’, ‘bağlanabilirlik, ‘fitness’ ve ‘dijital sağlık’. IFA Başkanı Leif Lindner, insanların artık evde, sporda ve sağlıkla ilgili tüm alanlarda bu teknolojilerle iç içe yaşadığını belirtti. Fuar, bu temalar etrafında şekillenen birçok yeniliği ziyaretçilerine sunacak. Ancak Lindner, bu yenilikler hakkında detay vermedi. Bu yıl IFA’nın en önemli etkinliklerinden biri olarak Bryan Adams konseri öne çıkıyor. Adams, fuarın en büyük cazibe merkezlerinden biri olacak. IFA 2024’te yaklaşık ben 800 katılımcı ve 125’ten fazla konuşmacı yer alacak. Cumartesi sabahı fuarın en yüksek ücretli konuşmacısı olması beklenen, eski ‘Pussycat Dolls’ üyesi Nicole Scherzinger, kariyerine dair ilginç anekdotlar paylaşacak.

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BERLİN’E MAĞAZA AÇTI

Avrupa’daki ilk dijital ve fiziksel mağazasını Almanya’da açan Vestel büyümesini sürdürecek. Güler, “Artık Vestel markası ile Avrupa’daki varlığımızı daha da güçlendireceğiz. Berlin’in en işlek caddelerinden biri olan Friedrichstraße’de Avrupa’nın ilk ‘Vestel Express’ mağazasını açtık. Bu mağaza ile Akdeniz’in zarif tasarımlarını ve Vestel’in üstün teknolojisini Alman tüketicilerle buluşturuyoruz” diye konuştu.





ASLI FİLİNTA ÖZEL SERİSİ

IFA’da tasarımcı Aslı Filinta’nın özel tasarımı Vestel ürünleri de sergileniyor. Ergün Güler, “Akdeniz’in sıcaklığını ve zarafetini, yenilikçi teknolojimizle bir araya getirerek, Almanya pazarında fark yaratacak ürünler sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi.