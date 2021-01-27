Verinin enerjisi güneş santralından gelecek

Vodafone tarafından paylaşılan bilgilere göre Esenyurt Teknoloji Merkezi’nde toplam 3.2 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği çatı tipi güneş enerjisi sistemiyle 475 kWp kurulu güce ulaşan Vodafone, yılda 628 MWh enerji üreterek 318 ton karbon salımının önüne geçecek. Vodafone, merkezden hizmet alan veri merkezi müşterilerinin yüzde 51’ine, bulut müşterilerinin ise yüzde 100’üne yenilenebilir enerjiyle servis verecek. Proje, Türkiye’de ve Vodafone Grubu içinde bir teknoloji merkezinde kurulan en büyük kapasiteli güneş enerjisi santrali olma özelliği taşıyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel,“İklim değişikliği konusunda acil önlem alınması ve özellikle şirketlerin operasyonel performansından kaynaklı etkilerin en az düzeye indirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çevre üzerindeki etkimizi yarı yarıya azaltmakla kalmayıp, herkes için daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabileceğimiz konusunda pozitif ve iyimseriz” diye konuştu.