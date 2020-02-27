‘Verimlilik için dijital şart’

Son 10 yılda bankacılık sektöründe dijital ve mobil bankacılık giderek önem kazanırken, dijital kanallar üzerinden sunulan ürün ve hizmet çeşitliliği de arttı. Bankacılık sektöründe dijital dünyaya ilk giriş yapan bankalardan biri olan Türk Ekonomi Bankası (TEB) da bu yolculukta hızla gelişen yeni teknolojileri sektöre sunmaya ve yenilikçi yaklaşımıyla müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin tüm iş kolları dahil olmak üzere bankacılık sektöründe de önemli değişiklikler yaratacağı tahmin ediliyor. Hatta bugün bile tüketicilerin klasik veya dijital alternatifleri kullanımındaki verilere bakıldığında, bu değişimlerin çoktan başladığı görülüyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “TEB’in 2015 yılında hayata geçirdiği dijital bankacılık platformu CEPTETEB’in müşteri sayısı dördüncü yılında 950 bini geçti. Mobil bankacılık kanalını kullanan müşterilerimizin sayısı ise 1.6 milyona ulaştı. TEB müşterileri bankacılık işlemlerinin yüzde 87’sini dijital kanallardan gerçekleştiriyor” dedi. Mendi, özellikle 18-34 yaş arası müşterilerin dijital kanalı daha fazla kullandığını ve TEB olarak yeni inovatif ürünler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

CEPTETEB’den FARK YARATAN UYGULAMALAR

TEB, dünyadaki trendleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bankaların başında geliyor ve birçok noktada sektörde ‘ilk’lere imza atıyor. CEPTETEB mobil uygulaması ve internet bankacılığıyla fark yaratan hizmetlerin başında ise; ‘Finans Koçu’, ‘TEB FX’ ve ‘Hızlı Çözümler’ geliyor.

TEB FX

TEB FX platformu ise kullanıcılara, döviz işlemini anlık olarak yapabilmeleri yanı sıra, piyasayı anlık takip ederek özel rekabetçi döviz kurları ile kolayca döviz alım satımı gerçekleştirebilme imkanı sunuyor.

Hızlı Çözümler

CEPTETEB, kullanıcıların yaşamlarını kolaylaştırmak ve hızlı çözümler sunmak adına farklı markalarla iş birlikleri de yapıyor ve bunları mobil uygulamaya taşıyor. Kullanıcılar, CEPTETEB Cüzdan ile İstanbul Havalimanı, TAV Passport ve Flash Pass ile Sabiha Gökçen havalimanlarında hızlı geçiş hakkından yararlanabiliyor.

QR Kod ile Para Çekme

Dünyada ilk kez CEPTETEB mobil uygulaması ile hayata geçen “QR Kod ile para çekme” özelliğiyle bir tanım yapılmasına gerek olmadan “Cüzdan” menüsünden kullanıcı adı ve parola girilerek kullanılacak hesap seçiminin ardından ATM’den QR kodla kartsız para çekilebiliyor.