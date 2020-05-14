Verim kaybı eğitimle azalıyor

“Geçtiğimiz yıllarda ‘Yerli Tohum – Taze Mahsul” projesi ile kooperatiflerin çatısı altındaki çiftçilere sözleşmeli çalışma modeli ile verdiğimiz desteği, bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı, TİGEM ve TAGEM ile iş birliği gerçekleştirerek arttırdık. Alım garantisi ile çalıştığımız sözleşmeli çiftçilere tohumdan ekime, hasattan ürünlerin reyona geliş aşamasına kadar her konuda eğitim desteği vererek ürünlerde verim kaybının da önüne geçiyoruz. Verimliliği, TİGEM ve TAGEM’le birlikte çalışarak tohumdan filizlenmeye, ilk ekimden hasada ve sonrasında da depolarımızda devam eden sıkı denetimlerle sağlıyoruz. CarrefourSA olarak Türkiye’nin birçok bölgesinden 8 bine yakın çiftçi ile çalışarak aylık ortalama 10 bin tona yakın yaş sebze – meyve alımı gerçekleştiriyoruz. Başta çiftçiler olmak üzere iş birliğimizde emeği geçen herkesin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.”