MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriVergisiz ithalat 4 ay uzadı
GeriEkonomi Vergisiz ithalat 4 ay uzadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Aysel ALP / ANKARA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Vergisiz ithalat 4 ay uzadı

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Vergisiz ithalat 4 ay uzadı
Abone Olgoogle-news

Son aylarda hububat fiyatlarında artışlar yaşanırken Türkiye, iç piyasada fiyat artışının önüne geçilebilmek ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan vermemek için ilk olarak ekim ayında buğday ithalatında yüzde 45, arpa ithalatında yüzde 35 ve mısır ithalatında yüzde 25 olan gümrük vergisini 1 Ocak 2021’e kadar sıfırladı.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, ithalat rejiminde yeni bir değişiklik yapıldı. Buna göre buğday, arpa ve mısır ithalatına uygulanan sıfır gümrük vergisinin süresi nisan ayına kadar uzatıldı. Ayrıca kara buğday, arpa, darı, cin mısırı, kinoa ve kırık pirinç için de yüzde 20’den sıfıra indirilen gümrük vergisi de nisan sonuna kadar sıfır olarak uygulanmaya devam edecek.

False
Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle