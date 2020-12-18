Vergisiz ithalat 4 ay uzadı

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, ithalat rejiminde yeni bir değişiklik yapıldı. Buna göre buğday, arpa ve mısır ithalatına uygulanan sıfır gümrük vergisinin süresi nisan ayına kadar uzatıldı. Ayrıca kara buğday, arpa, darı, cin mısırı, kinoa ve kırık pirinç için de yüzde 20’den sıfıra indirilen gümrük vergisi de nisan sonuna kadar sıfır olarak uygulanmaya devam edecek.