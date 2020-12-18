Vergisiz ithalat 4 ay uzadı
Son aylarda hububat fiyatlarında artışlar yaşanırken Türkiye, iç piyasada fiyat artışının önüne geçilebilmek ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan vermemek için ilk olarak ekim ayında buğday ithalatında yüzde 45, arpa ithalatında yüzde 35 ve mısır ithalatında yüzde 25 olan gümrük vergisini 1 Ocak 2021’e kadar sıfırladı.
Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, ithalat rejiminde yeni bir değişiklik yapıldı. Buna göre buğday, arpa ve mısır ithalatına uygulanan sıfır gümrük vergisinin süresi nisan ayına kadar uzatıldı. Ayrıca kara buğday, arpa, darı, cin mısırı, kinoa ve kırık pirinç için de yüzde 20’den sıfıra indirilen gümrük vergisi de nisan sonuna kadar sıfır olarak uygulanmaya devam edecek.
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