Vergide yapılandırma talebi

Bakan Albayrak, MHP’li Karakaya’nın “Sıkışan mükelleflere ödeme kolaylığı sağlayacak bir matrah artırımı ve vergi SGK yapılandırması planlanmakta mıdır?” sorusuna, “Yeni Ekonomi Programı kapsamında gerekli düzenleme ve tedbirler hayata geçirilecektir” karşılığını verdi. Karakaya önergesinde COVID-19 ile mücadelenin ekonomiye olan olumsuz etkilerini önlemek için alınan tedbir ve önlemlere değinerek şunları kaydetti:

KOLAYLIK SAĞLANMALI

“Talep daralması ve salgın dönemindeki faaliyet durmaları, buna bağlı olarak üreten reel sektörde bir kısım maliyetlerin sabit nitelik kazanması ile birim kapasite maliyetlerindeki artışlar, geniş esnaf, sanayici ve ticaret erbabı üzerinde halen etkili olmaktadır. Bir süre daha ekonominin bu yönlü yakın izlenmede kalması ve tedbir bazlı politikaların devamlılığının sağlanması bir gereklilik olarak görünmektedir. Bu bağlamda, İtalya, İspanya, ABD ve hatta vergi bilinci yoğun olarak bilinen Almanya’da vergi yapılandırma kanunlarının yürürlüğe girdiği görülmektedir. Arjantin, Pakistan, Güney Kore, Tayland, Brezilya, Hindistan, İsrail, Malezya ve Rusya parlamentolarına 2020 yılı içerisinde bir takım vergisel kolaylıklar içeren yasal düzenleme teklifleri sunulmuş durumdadır.

ÜLKELER HAZIRLIK İÇERİSİNDE

Özetle, son iki yıldır süren küresel durgunluk ve son altı aydır yaşanan küresel salgın sonucunda, birçok dünya ülkesi gerek kamu gelirlerini artırmak, gerekse vergi mükelleflerine kolaylıklar sağlamak amacıyla bir takım gönüllü bazlı vergisel düzenlemelere gitmişler veya hazırlık içerisindedirler. Ülkemizde, 31 Mart itibariyle bütçeye vergi geliri olarak yazılmış ancak tahsil edilememiş 500 milyar TL vergi alacağı olduğunu ve mükelleflerden yükselen bu yöndeki talep ve istekleri de dikkate aldığımızda; vergi akışını hızlandırmak ve artırmak, daralan ekonomide sıkışan mükelleflere ödeme kolaylığı sağlayacak bir matrah artırımı ve vergi SGK yapılandırması planlanmakta mıdır?” Bakan Albayrak, Karakaya’nın önergesine “30 Eylül 2019 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan Yeni Ekonomi Programı (2020-2022) kapsamında gerekli düzenleme ve tedbirler hayata geçirilecektir” karşılığını verdi.