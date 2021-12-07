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Vergide indirim beklentisi

#MTV#Vergi#İndirim
Vergide indirim beklentisi

Araç sahibi herkesi yakından ilgilendiren Motorlu Taşılar Vergisi (MTV) konusunda yeni bir beklenti oluştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da belirlenen oranın daha az uygulanması için yetki kullanacağı belirtiliyor. Yılbaşında yüzde 36.2 oranında artması gerekecek MTV’nin resmi enflasyon kadar uygulanması bekleniyor.

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Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yüzde 36.2’lik artış yerine enflasyon oranı kadar yani yüzde 21 seviyesinde artış olabileceği ifade ediliyor. Edinilen bilgiye göre, ekonomide yaşanan sorunlar ve enflasyon nedeniyle, fiyat artışlarının vatandaşta yarattığı sıkıntıyı azaltmak için formül arayışları sürüyor. Asgari ücret ve 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar sürerken, yeni bir adımın MTV’de Cumhurbaşkanlığı kararıyla atılacağı öne sürüldü. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yeniden değerleme oranına göre çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlendi. Bu oranın yeni yıl için yüzde 36.2 olarak uygulanacağı açıklandı. Dolayısıyla MTV’de yapılacak düzenlemenin de bu oranda arttırılması gerekecek.

25 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ

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Ancak, 25 milyondan fazla araç sahibi için oldukça yüksek vergi anlamına gelen bu oranların revize edilmesi gündeme geldi. AK Parti kulislerinde, Cumhurbaşkanının bu oranı yüzde 50 oranında düşürme yetkisinin bulunduğu, yetkisini 2020 yılında kullanarak, MTV’deki yüzde 22.57’lik artışı, yüzde 12’ye düşürdüğü anımsatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren MTV’ye ilişkin artış konusunda bu yıl da indirim yetkisini kullanacağı öne sürüldü. İndirime ilişkin kararın yıl sonuna kadar açıklanması gerektiğini belirten AK Parti ekonomi kurmayları, bu oranın enflasyonla sınırlı tutulabileceği, artışın yüzde 21 olarak belirlenebileceğini iddia ettiler.

Vergide indirim beklentisi


 

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#MTV#Vergi#İndirim

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