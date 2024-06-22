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Sosyal medyada sık sık çıkan yurtdışı çıkış harcının 3 bin liraya çıkarılması, bahşişten yüzde 10 vergi alınması ve benzeri dolaylı vergilerin artacağına ilişkin haberler kamuoyunda tartışılıyor. Yeni vergi paketi çalışmalarıyla ilgili vatandaşa yansıyan, “Yine cebimize dokunulacak” tedirginliği var. Hükümet ise enflasyonla mücadeleden istihdama kadar birçok konuyu etkileyecek vergi adaletinin sağlanması için çalışmalara hız verdi. Böyle bir ortamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e zor bir görev düşüyor. Dolaylı vergilere tepki gösteren vatandaşlara Bakan Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan arka arkaya mesajlar geldi. Bu mesajlarda doğrudan verginin de kurumlar vergisinin de artırılacağı, vergi adaletinin sağlanacağı altı çizilerek vurgulandı.

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‘DAHA BİTMEDİ’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazırlıkları süren vergi paketi ile ilgili “Çeşitli alternatifler değerlendiriliyor, çalışmalar tamamlanıp resmi bir teklif niteliği kazanmadan yapılacak yorumlar, spekülasyondan öteye geçmeyecektir” derken, “vergide adalet” mesajı verdi. Yılmaz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bu süreçte yapıcı her eleştiri ve öneriye açık olduklarını söyleyen Yılmaz şöyle devem etti:

‘İŞVERENLE İSTİŞARE ETTİK’

“Geçen yıl Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık sürecinde; çalışan ve işveren kesim temsilcileri ile yaptığımız istişarelerde, üzerinde uzlaşılan önerilerden biri, vergi adaletini güçlendirecek şekilde doğrudan vergilerin payının artırılması olmuştu. Eylül 2023’te ilan ettiğimiz OVP’de bu politikayı resmi dokümanımıza dahil ettik ve kamuoyu ile paylaştık. Bir süredir hazırlıkları yapılan, etki analizleri tamamlandıktan sonra Meclis’imizin takdirine sunulacak olan vergi düzenleme taslakları, esas itibarıyla bu politikayı yansıtmaktadır. Teknik çalışmalarda doğal olarak çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir. Çalışmalar tamamlanıp resmi bir teklif niteliği kazanmadan yapılacak yorumlar, spekülasyondan öteye geçmeyecektir. Bu çerçevede, kaynağı şeffaf olmayan haberlere ve yetkili kişi ve kurumlar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemelidir.

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ENFLASYONİST YAN ETKİ VURGUSU

Etki değerlendirmede temel çerçevemiz; vergide adaleti artırırken enflasyonist yan etki oluşturmamak, gelir dağılımını gözetmek, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı korumaktır. Harcama ve gelir tedbirleriyle mali dengelerde sağlanacak iyileşme, haziran ayı ile başlayacak dezenflasyon dönemini destekleyecek, yıllık bazda trilyon Türk Lirası düzeyinde seyreden deprem harcamaları başta olmak üzere, kamu harcamalarını sağlıklı kaynaklarla finanse etme imkânı sunacaktır. Böylece, kamunun borçlanma ihtiyacı ve faiz giderleri de azaltılmış olacaktır. Bütçe açığının milli gelire oranı geçen yıl ortalarında 2023 yılı için yüzde 10 civarında tahmin edilirken, aldığımız tedbirler ile gerçekleşme yüzde 5.2 olmuştu. Geçici nitelikte olan deprem harcamaları hariç bütçe açığı oranı ise yüzde 1.6 olarak gerçekleşmişti. 2024 yılı başında milli gelire oranla yüzde 6.4 olarak öngördüğümüz bütçe açığının, yıl sonunda geçen yılki orana yakın düzeylerde gerçekleşmesini bekliyoruz. 2025 yılında ise deprem harcamalarının azaldığı döneme girilecek, bütçe açığımız çok daha düşük seviyelere gerileyecektir.

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YAPICI ELEŞTİRİ VE ÖNERİYE AÇIĞIZ

Hiçbir vizyon, plan ve program ortaya koymadan, altı boş ve aldatıcı popülist söylemler ile hareket edenlerin çözüm adresi olmadığını, ülkemizin tarihi tecrübesinden ve dünya örneklerinden gayet iyi biliyoruz. Programımızın olumlu etkilerinin daha belirgin şekilde ortaya çıkması bu söylemleri de zayıflatacaktır. Gerçekçi ve güvenilir bir politikalar setinden bahsetmenin asgari şartı, ‘ne yapacağınız’ kadar ‘nasıl yapacağınızı’ da ortaya koymaktır. Ülkemizde genel siyaset tarzının bu yönde gelişmesi samimi temennimizdir. Yapıcı her eleştiriye ve öneriye açık olduğumuzun da bilinmesini isteriz.”

VATANDAŞI HANGİ VERGİLER İLGİLENDİRİYOR

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Vergi paketiyle ilgili vatandaşı ilgilendiren ve en fazla tartışılan vergi yurtdışı harcının artırılmasına yönelik. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı listede 150 lira olan yurtdışına çıkış harcının 3 bin liraya çıkarılması öneriliyor. Kaynaklar, 3 bin liralık artışın vergi paketine yönelik ilk çalışmalarda önerildiğini dile getirirken, artmayacağına yönelik ise bir açıklama şimdiye kadar yapılmadı. Bu durumda yurtdışı harcının artırılacağı ama 3 bin liradan düşük olacağı tahmin ediliyor. Vergi paketinde elden kira

ödemelerinde kiracıya da ceza getiriliyor, bahşişe vergi önerisi yapılıyor. Yem ve gübredeki KDV istisnasının kaldırılması, asgari gelir vergisi getirilmesi gibi öneriler de yer alıyor.

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ADALETİ GÜÇLENDİRECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi paketi hazırlıklarına yönelik sosyal medya hesabından önceki gün açıklama yaptı. Tartışmaların odağındaki doğrudan vergilere vurgu yaptı ve “Yüce Meclis’imizde yakında görüşülmesi beklenen pakette yer alan doğrudan vergilerin payını artırmaya yönelik düzenlemelerle vergide adaleti güçlendireceğiz” dedi. Şimşek, bu sözleri ile pakette yer alan çok uluslu şirketler ve yurtiçindeki şirketlere yönelik asgari kurumlar vergisini kastetti.

Mehmet Şimşek