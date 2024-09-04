‘Vergi yüzsüzleri’nin ilk listesi 15 Ekim’de

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Listelerde, 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 itibarıyla vergisini ödememiş olan mükellefler ile borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükelleflerden, tarhiyatları 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 arasında kesinleşenlere yer verilecek. ​​​​​​Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde 15-31 Ekim’de, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde ise 1-15 Kasım’da söz konusu listeler açıklanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 Eylül’de yaptığı açıklamada, vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtmişti.

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DEPREMZEDELER KAPSAM DIŞINDA

Öte yandan Bakan Şimşek, deprem bölgesinde faaliyet gösteren mükelleflerin kapsam dışında olacağını bildirmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas’ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kaydı bulunan ve ilan edilen mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin gerek bu yerlerdeki gerekse ülke genelindeki diğer vergi dairelerine olan kesinleşmiş vergi ve cezaları ile borçlarının açıklama kapsamına alınmaması uygun görüldü.