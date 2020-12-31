Vergi yapılandırması uzadı, ilk taksit ertelendi

Yapılandırma için süre bugün (31 Aralık) bitiyordu. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile başvuru süresi bir ay uzatıldı. Vergi, SSK, öğrenim kredisi, trafik cezalarını yapılandırmak isteyenler için son başvuru tarihi 1 Şubat 2021 oldu.

İLK TAKSİT 1 MART

Bazı alacakları yapılandıran yasa 17 Kasım 2020 tarihinde çıkarıldı. Vergi ve SSK borçlarını yapılandıran düzenlemeye son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 olarak belirlenmişti. Son başvuru tarihi bir ay ertelendi. 31 Ocak 2021 tarihi tatil gününe denk geldiği için başvurular 1 Şubat 2021 tarihi bitimine kadar yapılabilecek. Başvuru tarihinin uzaması ile ilk taksit ödeme süresi de uzamış oldu. Borçlarını yeniden yapılandıranlar ilk taksit ödemelerini 28 Şubat 2021 tarihi tatile rastladığı için 1 Mart 2021 tarihi bitimine kadar yapabilecekler. Peşin ödeme seçeneğini tercih edeceklerse ödemelerini 1 Mart 2021 tarihine kadar gerçekleştirebilecekler.



TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Yapılandırılan tutarlar peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenebiliyor. Başvuru süresi uzadığı için sadece ilk taksit süresi uzadı. Daha sonraki taksitler ise ilk başvuru tarihine göre sabit kalıyor. Bu durumda ikinci taksit 31 Mart 2021 tarihinde yapılacak. Borcunu altı ay taksitlendiren mükellef son taksitini de 30 Kasım’da ödeyecek. 12 ay taksit yapan mükellefin ödemesi 30 Kasım 2022, 18 taksit yapan mükellefin ise son taksit ödemesi de 30 Kasım 2023 tarihinde olacak. İsteyen mükellefler borcunu yapılandırdıktan hemen sonra da ödeme yapabiliyor.