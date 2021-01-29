Vergi yapılandırması için son gün ne zaman? %90 indirim imkanı

Yapılandırma borcu ödeme işlemi için son günlere girildi. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ‘borç yapılandırması’ e-Devlet ya da İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesinden online olarak yapılacak. 7256 sayılı yapılandırma kanunuyla gerçekleştirilecek olan yapılandırma fırsatında, borcunu tek seferde ödeyenler faiz silme olanağından yararlanabilecek. Yapılandırma borç başvurusunda İnteraktif Vergi Dairesi girişini sağlamak için kullanıcı kaydı ya da E-Devlet şifresi gerekiyor.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜNLERE GİRİLDİ

31 Aralık 2020 olarak belirlenen vergi borcu yapılandırma işlemi 31 Ocak'a uzatılmıştı. Tatil gününe geldiği için de son başvuru tarihi de 1 Şubat olarak kabul ediliyor.

7256 sayılı yapılandırma kanunuyla gerçekleştirilecek olan yapılandırma kapsamında ödeme işlemleri 18 aylık taksitler ve 36 aylık vadeyle tamamlanacak.

İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İlk taksit ödemeleri 28 Şubat 2021 tarihine denk gelirken, bu tarih tatile rastlaması sebebiyle 1 Mart 2021 olarak kabul edildi.

Yapılandırma kapsamında yapılan taksit ödemelerinde ikinci taksit ödeme tarihi ise sabit kaldı. 2. taksit ödemeleri için 31 Mart 2021 son tarih olarak belirlendi.

Birinci Taksit 28/02/2021 İkinci Taksit 31/03/2021 Üçüncü Taksit 31/05/2021 Dördüncü Taksit 31/07/2021 Beşinci Taksit 30/09/2021 Altıncı Taksit 30/11/2021 Yedinci Taksit 31/01/2022 Sekizinci Taksit 31/03/2022 Dokuzuncu Taksit 31/05/2022 Onuncu Taksit 31/07/2022 On Birinci Taksit 30/09/2022 On İkinci Taksit 30/11/2022 On Üçüncü Taksit 31/01/2023 On Dördüncü Taksit 31/03/2023 On Beşinci Taksit 31/05/2023 On Altıncı Taksit 31/07/2023 On Yedinci Taksit 30/09/2023 On Sekizinci Taksit 30/11/2023

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek. Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek. Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.

* Gösterilen borç tutarı bilgi amaçlı olup, "18/11/2020" tarihi itibari ile borç bilgisidir. Yeni borç hesaplanıncaya kadar borç miktarında tahsilat, düzeltme, yeni tahakkuk verilmesi vb nedenlerle meydana gelen değişiklikler görünmemektedir. 7256 sayılı Kanun kapsamında başvuru yaptığınız takdirde gerçek borç tutarınız üzerinden tecil kapsamında borcunuz bulunması durumunda tecil dosyanız düzenlenecektir.

* Borçlu olduğunuz vergi dairesi müdürlüğü / müdürlükleri otomatik seçilmiş olup, yapılandırmak istemediğiniz borcunuz için ilgili kutucuktaki işareti kaldırmanız gerekmektedir. İşaret kaldırılmadığı takdirde tüm borçlar yapılandırma kapsamında değerlendirilmeye alınacaktır.

* Birden fazla aracınız olması halinde her bir araç için ayrı ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.

* TABLO-1’de görülen borcunuzun dışında başka bir borcunuz olduğunu düşünüyorsanız, TABLO-2’de borcunuz bulunan Vergi Dairesini seçerek başvuru yapabilirsiniz.

TABLO-2 İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:

* TABLO-1'de görülen borcunuzun dışında başka bir borcunuz olduğunu düşünüyorsanız, TABLO-2'de borcunuz bulunan Vergi Dairesini seçerek başvuru yapabilirsiniz.

* T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan Başkanlığımıza bilgi aktarımı devam ettiğinden KYK borç yapılandırma işlemleri için başvuru 23.11.2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

* Aracınız haricinde başka vergilerden borcunuz bulunması halinde plaka girişi yapmadan başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

* Plaka yazmanız halinde sadece yazılan plakaya ait borçlarınız için talebiniz alınacaktır.

* Birden fazla aracınız olması halinde her bir araç için ayrı ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.

* 6183 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin sorumlu oldukları tutar için internetten müracaat etmeleri mümkün değildir. Bu mahiyetteki borçlarınız için bağlı olduğunuz vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla başvuruda bulunabilirsiniz.

Bu ekranda, kullanıcıların kişisel bilgilerini doğru girmesi ve ödeme şeklini seçmesi gerekecek. İsteyen kişiler, halihazırda devam etmekte olan 7143 sayılı kanundan kalan borçlarını da bu aşamada yeni yapılandırma sürecine aktarabilecek.

Son olarak yapılandırma sürecinin kabulu için aşağıdaki yazı okunarak kabul edilecek;

"Önemli Not : Yapılandırılmasını istediğiniz borçlarınızla ilgili açılmış bir dava olması halinde bağlı olduğunuz vergi dairesine yazılı başvurmanız gerekmektedir. Davalardan vazgeçtiğinize dair bağlı olduğunuz vergi dairesine yazılı olarak başvurmamanız halinde Kanundan yararlanma hakkını kaybedeceğinizden başvurunuz geçersiz sayılacak ve ödeme tabloları iptal edilecektir.

Dairenizce takip edilen ve kesinleşmiş bulunan tüm borçlarımın 7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılmasını talep ediyor ve yapılandırılan borçlarımı belirttiğim şekilde ödemek istiyorum. Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisini süresinde ve tam ödemem koşuluyla, bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememe ya da eksik ödeme yapmam halinde madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarıma ilişkin kalan taksitlerin ödenme hakkını kaybedeceğimi biliyor, iletişim bilgilerimin bilgilendirme amacıyla kullanılmasına izin veriyorum. Ayrıca, yaptığım başvuru içerisinde kesinleşmiş alacağın bulunmadığının anlaşılması halinde bu alacaklar için maddeden yararlanamayacağımı, yapılandırılan borçlarımla ilgili olarak; dava açmayacağımı, kanun yollarına başvurmayacağımı ve açmış olduğum tüm davalardan vazgeçtiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederim."

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Yapılandırılan borcun 1 Şubat 2021’e kadar peşin olarak ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan % 90, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının aslından % 25 indirim yapılıyor.

Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksit halinde ödenmesi imkanı da bulunuyor.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASINA DAİR ESASLAR

Borçlular, birden fazla vergi dairesine olan borçları için kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuracak.

Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler, sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yaparak kanun hükümlerinden yararlanabilecek.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan vazgeçmesi gerekecek.

Kanundan yararlanmak için elektronik ortamdan başvuranlar, düzenleme kapsamındaki borçlarıyla ilgili davalar bulunması halinde, ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak müracaat edecek.