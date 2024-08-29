Vergi rekortmeni Bayraktarlar

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TÜRKİYE’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı. Kurumlar Vergisi beyan eden mükellef listesinde ilk sırayı Ziraat Bankası alırken, ikinci sıraya Garanti Bankası, üçüncü sıraya da Akbank aldı. Gelir Vergisi rekortmenleri içinde 73 kişi isminin gizli kalmasını istedi.

İKİ KARDEŞTEN 3.5 MİLYAR LİRA

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi rekortmenlerini dün internet sitesinden açıkladı. En fazla Gelir Vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasında yer alan Selçuk Bayraktar’a 2023 yılında 1 milyar 952 milyon lira vergi tahakkuk etti. Selçuk Bayraktar 2021 ve 2022 yılının da gelir vergisi rekortmeni olmuştu. 2021 yılında Bayraktar’a 153.3 milyon lira, 2022 yılında ise 564.1 milyon liralık vergi tahakkuk etmişti. Listedeki ikinci isim de 1 milyar 683 milyon lira ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar oldu.

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Haluk Bayraktar da 2021 ve 2022 vergi rekortmenleri listesinde ikinci sırada yer almıştı. Haluk Bayraktar’a, 2021 yılında 143 milyon lira, 2022 yılında ise 319.3 milyon liralık vergi tahakkuk etmişti. Baykar’ın ortakları Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar’ın toplam ödedikleri vergi miktarı 2021-2023 yılları arasında 12 katın üstünde arttı.

1.8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

2023 yılında Baykar’ın cirosunun yüzde 90’ı ihracat gelirlerinden elde edildi. 2022 yılında 1.2 milyar dolar ihracat yapan Baykar, 2023’te bu rakamı yüzde 50 artırarak 1.8 milyar dolara yükseltti. Böylece tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girmeyi başardı.Açıklanan resmi verilere göre 2021, 2022 ve 2023 yıllarında ihracat lideri olan Baykar, 2023 yılında sektördeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. 2023 yılından bugüne imzalanan sözleşmelerin yüzde 97.5’i ihracat kaynaklı oldu.

Baykar, 2003’teki İHA Ar-Ge sürecinden itibaren gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti. Dünya üstünde en çok ülkeye SİHA ihracatı gerçekleştiren firma olan Baykar, Ağustos 2024 itibariyle Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 10 ülkeyle olmak üzere 3 kıtada toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

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RAHMİ KOÇ ÜÇÜNCÜ SIRADA

GELİR Vergisi rekortmenler listesinde üçüncü sırasında 480 milyon lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı. Listenin 4, 6, 8, 9 ve 10’uncu sırasındaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemezken, 5’inci sırada 323.3 milyon lira ile İpek Kıraç, 7’inci sırada ise 261.7 milyon lira ile Mehmet Ömer Koç yer aldı. 15’nci sırada Gönenç Gürkaynak gelirken, 16’ncı sırada Mert Gür, 27’nci sırada Aydın Doğan, 49’ncu sırada da Mehmet Cengiz yer aldı.

KURUMLAR VERGİSİNDE ZİRAAT BANKASI REKORTMEN

Kurumlar Vergisi rekortmenler listesinde ilk 8 sırada bankalar yer aldı. Listenin ilk sırası 22 milyar 747 milyon lirayla Ziraat Bankası’nın oldu. Listenin 2’nci sırasında 21 milyar 870 milyon lira vergi tahakkukuyla Garanti Bankası yer aldı. Akbank, 12 milyar 564 milyon lirayla listenin üçüncü sırasında geldi. Akbank’ı, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İş Bankası ve Vakıflar Bankası izledi. Listenin 9’uncu sırasında Mercedes-Benz Türk AŞ ve 10’uncu sırasında Türkiye Elektrik İletim AŞ yer aldı.

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