Vergi ödemelerini 6 ay erteleyen düzenleme tamam

Tebliğe göre 27 Nisan 2020 tarihinde verilmesi gereken beyannamelerin ödeme süresi 27 Ekim, 27 Mayıs’taki beyannamelerin ödeme süresi 27 Kasım, 26 Haziran tarihinde verilmesi gereken beyannamenin ödenme süresi de 28 Aralık olacak. Beyannamelerin 27 Temmuz’da verilecek.

KİMLER YARARLANACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının önceki gün yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar, salgından doğrudan etkilenenler ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen iş yerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihlerinde mücbir sebep halinde olduğu kabul edildi. Kovid-19 salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla, alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir-çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticaretiyle otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticaretiyle halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunanlar mücbir sebep hükümlerinden yararlanacak.