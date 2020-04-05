‘Vergi ödemeleri ticari mobille kolaylaştı’

Piyasa ihtiyaç ve dinamiklerine uygun yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edildiğine dikkat çeken Ferkan Merdan, “Daha önce Ticari İnternet Bankacılığı’nı yenileyen VakıfBank, şimdi de Ticari Mobil Bankacılık uygulamasını teknoloji trendlerine uygun olarak yeniledi. Alt yapısı güçlenen ve ara yüzü de daha kullanıcı dostu hale getirilen VakıfBank Ticari Mobil Bankacılık uygulaması işlem seti olarak da zenginleşti. VakıfBank müşterileri, yeni ticari mobili, IOS ve Android telefonların uygulama güncelleme kanallarından (Apple Store-Google Play) VakıfBank Mobil uygulamasını güncelleyerek kullanmaya başlayabilecek” dedi. İŞLEM ÇEŞİTLİLİĞİ

Ferkan Merdan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dijital kolaylaştırır yaklaşımımızla müşteri talep ve beklentilerine uygun çözümler üretiyor, ürün ve hizmetlerimizin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Bu yaklaşımımızla, Ticari Mobil uygulamamızın alt yapısını güçlendirerek işlem setini zenginleştirdik. Yeni ara yüzüyle ticaret erbabının işlerini daha kolay, hızlı ve güvenli hale getirdik. Böylece VakıfBank Ticari Mobil ile Bankamızın ticari hayatı kolaylaştıran önemli bir kilometre taşını daha eklemiş olduk.” İşlem çeşitliliği açısından ayrıcalıklı hizmetler sunduklarını belirten Merdan, “Ticari Mobil Bankacılık pek çok işlemi telefondan yapmayı sağlıyor. Ticari Mobil ile müşteriler döviz işlemleri, üye işyeri ve kredi işlemleri, vergi ve SGK Ödemeleri gibi bir çok ödeme yapılabiliyor. Aynı zamanda VakıfBank müşterileri, ticari kredi kartları ile nakit avans, peşine taksit, sözünle kazan ve kart borcu ödemesi gibi kart işlemlerini de yapabiliyor. VakıfBank ticari müşterileri uygulama kullanıcılarının hangi işlemleri yapabileceğini de önceden belirleyebiliyor. Üstelik bu işlemler için kullanıcılarına farklı işlem limitleri ve onaylama seçenekleri de uygulamada sunuluyor. Bu sayede işlemlerini güven içinde kolaylıkla Ticari Mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirebiliyorlar” dedi.