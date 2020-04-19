Vergi kaçakçılığına ve kayıt dışına karşı yeni kurul

Resmi Gazete’de dün yayınlanan kararnameyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na “devlet gelirleri politikasının oluşturulmasına ilişkin çalışmaların koordinasyonunu sağlama, uygulamayı izleme, vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri tespit etme ve bunları önlemek amacıyla risk analizi yapma” görevleri verildi. Kararnameyle kurulan Risk Analizi Genel Müdürlüğü, vergi kayıp ve kaçağıyla kayıt dışı ekonomik faaliyetleri araştıracak, bu konuda ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyonu sağlayacak, risk analizi ve değerlendirme çalışmalarını yürütecek, bu amaçla risk senaryoları hazırlayacak.

Düzenlemeyle Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın yapısında değişikliğe gidildi. Buna göre kurul bünyesinde, başkanlığa bağlı denetim, vergi kaçakçılığı denetim, vergi iadeleri denetim ve sektörel denetim daire başkanlıkları kurulabilecek. Kararnameyle ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde Gelir Bütçesi Daire Başkanlığı oluşturuldu.