Vergi, harç ve cezalar yüzde 36.2 artacak

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2022 yılında vergi, harç ve cezalar yüzde 36.2 oranında artacak. Ekim ayı enflasyonu ile belli olan yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’de dün yayımlandı. Her yıl kasım ayında vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar zamlanacağı belli oluyor. Kasım ayında ekim ayı itibarıyla 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Ancak kesinleşmesi için Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Tebliği dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren harç ve cezaların artış oranı yüzde 36.2 olarak uygulanacak. 1.300 motor silindir hacminde 3 yaş altındaki bir otomobilin vergisi bin 51 liradan bin 431 liraya yükselecek. Otomobil 4-6 yaş arasındaysa vergisi 733 liradan 998 liraya, 7-11 yaş arasıydaysa 410 liradan 558 liraya çıkacak.

PASAPORTLAR ARTACAK

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Harçlardaki artış yüzde 36.2 olacak. Buna göre 6 aylık pasaport harcı 227 liradan 309 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 332 liradan 452 liraya, 2 yıllık pasaport harcı 542 liradan 738 liraya, 3 yıllık harç 770 liradan 1048.7 liraya yükselecek. Defter bedeli de 180 liradan 245 liraya çıkacak. Trafik cezaları da 2022 yılı başından itibaren zamlanacak. Emniyet kemeri kullanmayanların cezası 144 liradan 196 liraya, kırmızı ışıkta geçenlerin cezası 314 liradan 427 liraya, seyir halinde cep telefonu kullananların cezası 314 liradan 427 liraya yükselecek. Yurtdışından getirilen telefon harcı da yeniden değerleme oranında artacak. Bu yıl 2 bin 6 lira olan harç, 2 bin 732 liraya çıkacak.