Vergi ertelemesinden yararlanacak sektörler

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle gelir vergisi, stopaj ve KDV ödemelerinin 6 ay erteleneceği sektörleri belirledi. Bu haktan yararlanacak sektörler şöyle:

* Perakende ticaret ve alışveriş merkezleri: Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, dondurmacı, tuhafiye, kasap, inşaat malzemeleri satışı, küçük ev eşyaları ile beyaz eşya satışı, mobilya satışı, ev tekstili, kitap ve kırtasiye, gazete ve dergi, ayakkabı ve giyim eşyası perakende satışı, oyuncakçı, tıbbi ve ortopedik ürünler, eczane, kuyumcu, çiçekçi, pazarcılar, balıkçılar, pastane ve fırınlar, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı.

* Demir çelik ve metal: Demir, çelik, alüminyum, bakır, kurşun, çinko, kalay imalatı ile bunların imalatçılar satışı.

* Otomotiv: Otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, midibüs, traktör, motosiklet, römork, karavan gibi tüm motorlu kara taşıtlarının imalatı ile satışı.

* Lojistik*ulaşım: Hava, kara, demir yolu, deniz ve her türlü su yolu ile yapılan her türlü şehir içi ve şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı, otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği, depolama ve antrepoculuk faaliyetleri, havaalanı yer hizmetleri gibi lojistik ve ulaşım hizmetleri.

* Sinema ve tiyatro: Tiyatro, opera, bale, sinema, konser gibi faaliyetler.

* Konaklama: Otel, motel, pansiyon, tatil köyü, tur operatörü ve seyahat acenteliği faaliyetleri, rezervasyon hizmetleri.

* Yiyecek ve içecek: Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay ocakları, kantinler, ulaşım araçlarında bulunan büfeler.

* Tekstil ve konfeksiyon Kumaş ve iplik imalatı, her türlü pamuktan, yünden, tiftikten, elyaftan ve kumaştan mamul ürünlerin imalatı ile giyim ve ev tekstili ürünlerinin imalatı ile satışı.

* Etkinlik ve organizasyon: Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar ve etkinliklerin organizasyonu ile internet kafe, oyun, düğün salonu, spor merkezleri.