Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitecek? SGK, KYK, trafik borcu yapılandırma başvuruları e Devlet'te devam ediyor

Vergi borcu yapılandırma süresi geçtiğimiz günlerde uzatıldı. Vergi borcu yapılandırma başvurusu ile mükellefler belirlenen plana göre ödemelerini peşin ya da taksitli bir şekilde bankalarının kredi kartlarını kullanarak online bir şekilde yapabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, vergi borcu yapılandırma başvurusu 31 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA SÜRESİ UZADI

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili flaş karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hem 31 Aralık traihinde sona erecek başvuru süresi hem de Ocak sonu olan ilk taksit ödemeleri bir ay uzatıldı.

Karar şu şekilde:

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3'üncü maddesi ile 4'üncü maddesinde (onüçüncü ve ondördüncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına, 7256 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek. Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek.Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.

İnteraktif Vergi Dairesine, www.gib.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr adreslerinden de erişilebiliyor.

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VERGİ BORCU YAPILANDIRMASINA DAİR ESASLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, söz konusu alacakların yapılandırmadan yararlandırılması için 31 Ağustos 2020 tarihi ve öncesi döneme ait ve kanunun yayım tarihi olan 17 Kasım itibariyle kesinleşmiş olması gerekiyor.

Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçlular, 31 Aralık 2020'ye kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvuracak.

Bakanlığa bağlı vergi dairelerine olan borçları için kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvuru yapabilecek.

Borçlular, birden fazla vergi dairesine olan borçları için kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuracak.

Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler, sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yaparak kanun hükümlerinden yararlanabilecek.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan vazgeçmesi gerekecek.

Kanundan yararlanmak için elektronik ortamdan başvuranlar, düzenleme kapsamındaki borçlarıyla ilgili davalar bulunması halinde, ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak müracaat edecek.