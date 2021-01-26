Vergi borcu yapılandırma başvuru ekranı! KYK, SGK, MTV borç yapılandırma nasıl yapılır? Son başvuru tarihi 1 Şubat!

Yapılandırma borcu ödeme işlemi için son haftaya girildi. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ‘borç yapılandırması’ e-Devlet ya da İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesinden online olarak yapılacak. 7256 sayılı yapılandırma kanunuyla gerçekleştirilecek olan yapılandırma fırsatında, borcunu tek seferde ödeyenler faiz silme olanağından yararlanabilecek. Yapılandırma borç başvurusunda İnteraktif Vergi Dairesi girişini sağlamak için kullanıcı kaydı ya da E-Devlet şifresi gerekiyor.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH YAKLAŞIYOR

31 Aralık 2020 olarak belirlenen vergi borcu yapılandırma işlemi 31 Ocak'a uzatılmıştı. Tatil gününe geldiği için de son başvuru tarihi de 1 Şubat olarak kabul ediliyor.

7256 sayılı yapılandırma kanunuyla gerçekleştirilecek olan yapılandırma kapsamında ödeme işlemleri 18 aylık taksitler ve 36 aylık vadeyle tamamlanacak.

İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İlk taksit ödemeleri 28 Şubat 2021 tarihine denk gelirken, bu tarih tatile rastlaması sebebiyle 1 Mart 2021 olarak kabul edildi.

Yapılandırma kapsamında yapılan taksit ödemelerinde ikinci taksit ödeme tarihi ise sabit kaldı. 2. taksit ödemeleri için 31 Mart 2021 son tarih olarak belirlendi.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek. Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek. Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.

İnteraktif Vergi Dairesine, www.gib.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr adreslerinden de erişilebiliyor.

İşlemler 7 gün 24 saat boyunca internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Vadesi geçmiş vergi borçları İnteraktif Vergi Dairesinden sorgulanabiliyor.

Vergi ve cezalar, motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, öğrenim ve katkı kredisi ile idari para cezası gibi çok sayıda borç online olarak yapılandırılabiliyor.

Bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden de işlemler yapılabiliyor.

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Yapılandırılan borcun 1 Şubat 2021’e kadar peşin olarak ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan % 90, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının aslından % 25 indirim yapılıyor.

Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksit halinde ödenmesi imkanı da bulunuyor.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASINA DAİR ESASLAR

Borçlular, birden fazla vergi dairesine olan borçları için kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuracak.

Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler, sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yaparak kanun hükümlerinden yararlanabilecek.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan vazgeçmesi gerekecek.

Kanundan yararlanmak için elektronik ortamdan başvuranlar, düzenleme kapsamındaki borçlarıyla ilgili davalar bulunması halinde, ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak müracaat edecek.