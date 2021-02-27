Vergi borcu ödeme ekranı! KYK, SGK, MTV vergi borcu yapılandırma ödemeleri için son tarih yaklaşıyor

Vergi borcu ödeme ekranı, başvuru işlemini yapanlar tarafından takip ediliyor. Vergi ve prim borçlarını yapılandıran 7256 sayılı yasaya başvuru süresi 1 Şubat 2021 tarihinde sona ermişti. Borçları yapılandırılan mükelleflerin taksitlerini 1 Mart Pazartesi gününe kadar ödemeleri gerekiyor. Vergi borcu ödeme işlemi vergi dairelerine, yetkili bankalara, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) uygulaması üzerinden ya da PTT aracılığı ile banka ve kredi kartları ile yapılacak. Öte yandan, hatalı başvuru yapanlar için ise yeni bir imkan tanındı.

VERGİ BORCU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya "e-devlet - www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor.

Vadesi geçmiş vergi borçları İnteraktif Vergi Dairesinden sorgulanabiliyor.

7256 sayılı Yapılandırma Kanunu'nun getirdiği imkanlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi için ödemelerin 1 Mart gün sonuna kadar vergi dairelerine, yetkili bankalara (vezne, internet bankacılığı, mobil uygulama, banka kartı ile kredi kartı) ve PTT'ye yapılması gerekiyor.

E DEVLET VERGİ BORCU ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GİB ÜZERİNDEN ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖDEMELER İÇİN SON GÜN 1 MART

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyenler için başvuru süresi 1 Şubat 2021 tarihinde sona erdi.

Başvuru yapan mükellefler, yapılandırılan borçlarını peşin ya da taksitli ödeme yönünde tercihte bulundu.

Taksitli ödemede ilk taksitler için de peşin ödeme için de son gün 1 Mart 2021 Pazartesi olarak belirlendi.

Taksitli ödemeyi tercih eden mükelleflerin ilk iki taksitlerini süresinde ve tam olarak ödemeleri gerekiyor. Bu mükelleflerin yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksitlerini de 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar ödemeleri önem arz ediyor.

Yapılandırılan borcun tamamının 1 Mart 2021 gün sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından ayrıca yüzde 90 indirim yapılıyor, katsayı da alınmıyor.

Söz konusu indirimden, peşin ödeme seçeneğini tercih edenlerin yanı sıra taksitli ödeme seçeneğini tercih etmesine rağmen yapılandırılan borcun tamamını 1 Mart 2021 tarihi sonuna kadar ödeyecekler de yararlanabiliyor.

HATALI BAŞVURU YAPANLARA YENİ YAPILANDIRMA İMKANI

Vergi ve prim borçlarını yapılandıran 7256 sayılı yasaya başvuru süresi 1 Şubat 2021 tarihinde sona erdi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yapılandırmaya başvururken hatalı başvuru nedeniyle yapılandırmadan yararlanamayan mükellefler için yeni başvuru yapılabilmesine ilişkin bir iç genelge yayımladı.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay imzasıyla yayımlanan iç genelgede 7256 sayılı yasadan yararlanmak için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi, e-devlet, vergi dairesi veya posta yoluyla başvurulabileceği, birden fazla vergi dairesine olan borçları için de her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurulması gerektiği hatırlatıldı. İç genelgede bazı mükelleflerin de internet ya da e-devlet üzerinden süresi içinde başvuru yaptığını ancak borcu bulunmasına rağmen başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmadıkları için borçlarının yapılandırılamadığı kaydedildi. İç genelgede bazı mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanunu temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin vergi dairesine yazılı başvuru yapması gerekirken bu kişilerin internet sitesi ya da e-devlet üzerinden başvurusu bulunduğunun görüldüğü belirtildi.