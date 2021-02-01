Vergi borcu ödeme ekranı! KYK, SGK, MTV borç yapılandırma ödemesi için son gün ne zaman?
Vergi borcu yapılandırma başvurusu, 1 Şubat tarihinde mesai bitimi ile tamamlandı. 7 milyon 349 bin mükellefin yaptığı başvurular ile 105 milyar 712 milyon lira alacak yapılandırıldı. KYK, SGK, MTV gibi borçları kapsayan vergi borcunu yapılandıranlar, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinden ya da e-devlet üzerinden vergi borcu ödeme ekranı ile taksit ödemelerini gerçekleştirecek. Peşin ödemeyi tercih edenlerin ise ilk ödemeyi en geç 1 Mart'a kadar yapması gerekiyor. İşte, vergi borcu ödeme ekranı ve ayrıntılar.
Vergi borcu ödeme ekranı, vergi borcu yapılandırma işlemini tamamlayanların gündeminde yer alıyor. Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan yapılandırma, 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsayacak. Ödeme işlemleri e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgisi ile www.gib.gov.tr üzerinden yapılacak. Vatandaşlar belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak gerçekleşecek.
VERGİ BORCU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya "e-devlet - www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor.
İşlemler 7 gün 24 saat boyunca internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.
Vadesi geçmiş vergi borçları İnteraktif Vergi Dairesinden sorgulanabiliyor.
E DEVLET VERGİ BORCU ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN
GİB ÜZERİNDEN ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN
ÖDEMELER İÇİN SON GÜN 1 MART
Vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor.
Yapılandırılan borçların peşin olarak söz konusu tarihine kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim olanağı sağlanacak.
Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.
Yapılandırma kapsamında yapılan taksit ödemelerinde ikinci taksit ödeme tarihi ise sabit kaldı. 2. taksit ödemeleri için 31 Mart 2021 son tarih olarak belirlendi.
Birinci Taksit
28/02/2021
İkinci Taksit
31/03/2021
Üçüncü Taksit
31/05/2021
Dördüncü Taksit
31/07/2021
Beşinci Taksit
30/09/2021
Altıncı Taksit
30/11/2021
Yedinci Taksit
31/01/2022
Sekizinci Taksit
31/03/2022
Dokuzuncu Taksit
31/05/2022
Onuncu Taksit
31/07/2022
On Birinci Taksit
30/09/2022
On İkinci Taksit
30/11/2022
On Üçüncü Taksit
31/01/2023
On Dördüncü Taksit
31/03/2023
On Beşinci Taksit
31/05/2023
On Altıncı Taksit
31/07/2023
On Yedinci Taksit
30/09/2023
On Sekizinci Taksit
30/11/2023
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