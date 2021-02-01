Vergi borcu ödeme ekranı! KYK, SGK, MTV borç yapılandırma ödemesi için son gün ne zaman?

Vergi borcu ödeme ekranı, vergi borcu yapılandırma işlemini tamamlayanların gündeminde yer alıyor. Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan yapılandırma, 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsayacak. Ödeme işlemleri e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgisi ile www.gib.gov.tr üzerinden yapılacak. Vatandaşlar belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak gerçekleşecek.

VERGİ BORCU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya "e-devlet - www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor.

İşlemler 7 gün 24 saat boyunca internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Vadesi geçmiş vergi borçları İnteraktif Vergi Dairesinden sorgulanabiliyor.

E DEVLET VERGİ BORCU ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GİB ÜZERİNDEN ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖDEMELER İÇİN SON GÜN 1 MART

Vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor.

Yapılandırılan borçların peşin olarak söz konusu tarihine kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim olanağı sağlanacak.

Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

Yapılandırma kapsamında yapılan taksit ödemelerinde ikinci taksit ödeme tarihi ise sabit kaldı. 2. taksit ödemeleri için 31 Mart 2021 son tarih olarak belirlendi.