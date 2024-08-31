×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Vergi beyannamelerinde süre uzadı

Güncelleme Tarihi:

#Vergi#Beyanname#GİB
Vergi beyannamelerinde süre uzadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 07:00

Küçük işletmelere ve yatırımcılara ‘enflasyon muhasebesi’nde getirilen kolaylık sonrası yeni bir adım daha atıldı.

Haberin Devamı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 13 Eylül Cuma günü sonuna kadar uzatıldığını bildirdi. Daha önce 19 Ağustos’a kadar verilmesi gereken vergi beyannamelerinin süresi son olarak 6 Eylül Cuma’ya kadar uzatılmıştı. Böylece, geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri bir kez daha uzatılmış oldu. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 6 Eylül günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

Önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasının talepleri üzerine uygulamaya başladıkları ‘enflasyon muhasebesi’nde küçük işletmelere kolaylık sağlamak amacıyla yeni kararları devreye alacaklarını bildirmişti. Şimşek, “Yaklaşık 1.5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefini geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz” demişti. Bu kararı olumlu karşılayan iş dünyası temsilcileri ise beyannameler için tanınan sürenin uzatılmasını talep etmişti.

Haberin Devamı

İŞ DÜNYASI TALEP ETMİŞTİ

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, bu taleplerini şöyle ifade etmişti: “Verilen beyannameler var. Örneğin dün binlerce geçici vergi beyannamesi verilmiştir. Şimdi bunların düzeltilmesi isteniyor. Bu nedenle 6 Eylül’e kadar tanınan sürenin uzatılmasını talep ediyoruz.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vergi#Beyanname#GİB

BAKMADAN GEÇME!