Vergi beyannamelerinde süre uzadı

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 13 Eylül Cuma günü sonuna kadar uzatıldığını bildirdi. Daha önce 19 Ağustos’a kadar verilmesi gereken vergi beyannamelerinin süresi son olarak 6 Eylül Cuma’ya kadar uzatılmıştı. Böylece, geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri bir kez daha uzatılmış oldu. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 6 Eylül günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

Önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasının talepleri üzerine uygulamaya başladıkları ‘enflasyon muhasebesi’nde küçük işletmelere kolaylık sağlamak amacıyla yeni kararları devreye alacaklarını bildirmişti. Şimşek, “Yaklaşık 1.5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefini geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz” demişti. Bu kararı olumlu karşılayan iş dünyası temsilcileri ise beyannameler için tanınan sürenin uzatılmasını talep etmişti.

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İŞ DÜNYASI TALEP ETMİŞTİ

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, bu taleplerini şöyle ifade etmişti: “Verilen beyannameler var. Örneğin dün binlerce geçici vergi beyannamesi verilmiştir. Şimdi bunların düzeltilmesi isteniyor. Bu nedenle 6 Eylül’e kadar tanınan sürenin uzatılmasını talep ediyoruz.”