MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriVenezuela'nın petrol şirketi PDVSA yeniden yapılandırılacak
GeriEkonomi Venezuela'nın petrol şirketi PDVSA yeniden yapılandırılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 11:42,Son Güncelleme:/

Venezuela'nın petrol şirketi PDVSA yeniden yapılandırılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Venezuela'nın petrol şirketi PDVSA yeniden yapılandırılacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin petrol üretiminin artırılması amacıyla PDVSA'nın, Devlet Başkanlığına bağlı kurulacak komisyon tarafından yönetilmesi için "Enerjide Acil Durum" kararnamesi çıkardı.

Venezuela'da devlet petrol şirketi PDVSA'yı yönetmek üzere Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami başkanlığında komisyon kuruldu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin petrol üretiminin artırılması amacıyla PDVSA'nın, Devlet Başkanlığına bağlı kurulacak komisyon tarafından yönetilmesi için "Enerjide Acil Durum" kararnamesi çıkardı.

PDVSA'nın başkent Caracas'taki merkezinde düzenlenen ve devlet televizyonu VTV'den canlı yayınlanan imza töreninde konuşan Maduro, "Daha fazla bahane kabul etmiyorum. Ya üreteceğiz ya üreteceğiz. Venezuela dünyadaki petrol devlerinden biri olmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık tüm petrol üretimini, petrokimya endüstrisini, rafinerileri yani tüm PDVSA'yı yeniden yapılandıracağımız, dönüştüreceğimiz ve savunacağımız vakit geldi." ifadelerini kullanan Maduro, petrol endüstrisinin güvenliğini garanti altına almak için kurulan Devlet Başkanlığı Komisyonunun bu alanda "tam yetkiye sahip olduğunu" vurguladı.

Maduro, komisyona Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami'nin başkanlık edeceğini, PDVSA tesislerinin güvenliğinin sağlanması için Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'in de komisyonda bulunacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Nestor Reverol, Petrol Bakanı Manuel Quevedo, Bilim ve Teknoloji Bakanı Maria Gabriela Jimenez ve Ulaştırma Bakanı Hipolito Abreu'nun da görev yapacağı komisyonda PDVSA'nın mevcut yönetiminden isimler, işçi temsilcileri ve öğretim görevlileri de yer alacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle