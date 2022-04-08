Venezuela'da enflasyon 115 ayın en düşüğünde

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Dünyanın enflasyonla ilgili en büyük sorunlarını yaşayan ülkelerden biri olan Venezuela'da 115 ayın en düşük seviyesine inildi. Venezuela Merkez Bankası, Mart ayında enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 1.4 arttığını duyurdu.

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2017 Kasım ayında aylık enflasyonun yüzde 50'nin üzerine çıkmasıyla başlayan hiper enflasyon dönemi günümüze kadar sürmüş, 2019 yılı Ocak ayında yüzde 196.6 olarak gerçekleşmişti.

50 AY HİPERENFLASYON YAŞADILAR

Venezeula'da 50 ay boyunca hiperenflasyon yaşandı. Geçen yılın Eylül ayından itibaren ise aylık enflasyon oranları tek haneye gerilemişti. Son 7 aydır tek hanede bulunan enflasyon Mart ayı ile birlikte yüzde 1.4'e inmiş oldu.

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YILLIK ENFLASYON ÜÇ HANELİ

Ülkede aylık enflasyon gerilese de yıllık enflasyon üç haneli olarak devam ediyor. Venezuela Bolivar'ı korumak için paradan 11 sıfır atmıştı.