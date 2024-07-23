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Velilere özel ödeme kolaylığı getirdi

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#Vakıfbank#Vinov Kampüs#Kolej
Velilere özel ödeme kolaylığı getirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 07:00

Vakıfbank, eğitim sektörüne özel ödeme ve tahsilat çözümleri sunan Vinov Kampüs ürünü ile öğrencileri ve eğitim kurumlarını radarına aldı.

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Vinov Kampüs’ten faydalanmak isteyen veliler, tamamen dijital kanallar üzerinden ve sadece okul özelinde yapacakları ödemelerde kullanabileceği Vinov limit imkânından yararlanabiliyor. Öğrencilerin ilkokuldan üniversiteye kadar tüm eğitim harcamalarının velilere özel tanımlanan Vinov limit ile ödenebilmesini sağlayan VakıfBank, sistemi tamamen dijital kanallar üzerinden işletiyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, birçok kolej ve üniversitenin, Vinov Kampüs ile entegrasyon sürecini sürdürdüğü belirtildi ve şöyle devam edildi: “Okullar, “Vinov İş Yeri Portalı” ve kendi ERP sistemleriyle hızlıca sisteme dahil oluyor. Tahsilat süreçlerini kendi sistemlerinden çıkmadan kolayca takip edebilmeleri sayesinde okullar, veri güvenliği, organize iş akışı ve gerçek zamanlı raporlama imkânına da sahip oluyorlar. Firmalar, Vinov Kampüs API’larına VakıfBank API Store (apiportal.vakifbank.com.tr) üzerinden ulaşabiliyor.Tahsilatlarını Vinov Kampüs üzerinden yapan okullar aynı zamanda 7/24 ileri vadeli tahsilat kaydı oluşturup tüm işlemleri dijital yoldan kolayca gerçekleştirerek operasyonel maliyetlerden de kurtuluyor.”

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#Vakıfbank#Vinov Kampüs#Kolej

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