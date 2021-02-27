Vehbi Koç Ödülü Hüseyin Vural’a verildi

Pandemi şartları nedeniyle dijital platformda gerçekleştirilen törende konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, salgınla birlikte eğitimde fırsat eşitsizliğinin daha da derinleştiğini söyledi. “Bizim en büyük sorumluluğumuz çocuklarımızı hızla değişen dünyaya, bugünden çok farklı bir geleceğe hazırlamaktır” diyen Koç şöyle devam etti: Bu memleketin müreffeh ve aydınlık yarınları için eğitimi en önemli, en öncelikli meselemiz olarak görmeliyiz. Başka türlü, Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesillerini nasıl yetiştirebiliriz? Ne mutlu ki bu bilinci haiz, elini taşın altına koyan, topluma liderlik eden vatansever insanlarımız var. Ödülümüzün sahibi de işte böyle değerli bir kişi ve hikâyesi de kendisi kadar özel.”

Prof. Dr. Hüseyin Vural ise İLKYAR Vakfı ile yurdun dört bir yanında dokundukları çocukların öykülerine yer verdiği konuşmasında köy çocuklarının, eğitimde bu ülkenin en şanssız olan çocukları olduğunu söyledi. Vural, en büyük hayalinin ‘Bilim Sanat Köyü’ kurmak olduğunu dile getirdi.