Vegan maske ABD yolunda

Daha çevreci kumaşlar üretmek için yaptığı çalışmalar sonucunda dünyanın ilk V-Label sertifikasına sahip vegan kumaş üretimini gerçekleştiren İpeker, koronavirüs salgınına karşı dünyanın ilk Vegan ipekten üretilen maskesini tasarladı. İpeker Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, hayvanlardan insanlara geçen koronavirüs ve benzeri hastalıkların, hayvanların türüne özgün bir şekilde yaşam koşullarına sahip olamaması, yaşama haklarının korunamaması ve adil olunmaması gibi sebepler ile ortaya çıktığının görüldüğünü belirterek, “Türcülüğün bir uzantısı olan bu davranışın ve iklim değişikliğine yol açan sorumlu üretim ve tüketim anlayışından uzak çalışmaların sonucu ile bugün dünya olarak pandemi ile karşı karşıyayız” dedi.

SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM

‘Sorumlu üretim ve tüketim’ anlayışı ve ürünün yaşam döngüsünün de sürdürülebilir olma düşüncesiyle dünyanın ilk Vegan ipekten üretilen maskesini tasarladıklarını kaydeden İpeker, “Sürdürülebilir, moda algısı olan, insanlara konfor ve güven sunacak, uzun kullanımlı bir ürüne odaklandık. Kilogram katma değeri 600 doları buluyor. İlk siparişimiz ABD’den, ikinci sipariş İngiltere’den geldi. Üretime aldık. Katma değerli bir ürün olduğu için ayda 100 bin adet üretmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız her işte farklılık yaratma noktasında durduğumuz gibi maske üretiminde de aynı yaklaşımı sergiliyoruz. Baktığınızda dünyada bir maske üretim enflasyonu yaşanıyor. Bizim bunu üretme sebebimizle, birçok fabrikanın maske üretme sebebi arasında büyük fark var. Kısa sürede değiştirilebilecek bir üründen çok moda algısı yüksek, uzun ömürlü ve sürdürülebilir bir ürüne konsantre olduk” diye konuştu. İpeker, şunları söyledi:

MASKEDE MODA YARATIYORUZ

“Pek çok firma ellerinde kalmış kumaşları maskeye çeviriyor. Biz farklı bir yaklaşım gösteriyoruz. Koleksiyonlarımızda son modaya ne uyguluyorsak, bu işin de son modasını yaratıyoruz. Bu işe özel desen, bu işe özel renk geliştiriyoruz. İpeker’in vegan maskelerinin en büyük farklarından biri de bu. Şimdi baskılı koleksiyon da devreye giriyor. Diğer yandan biyodegradasyon oranı yüksek olan Vegan ipek, kullanıldığı amaç nedeniyle yaşam döngüsünün sonunda tıbbi atık olarak nitelendirilecektir. Bu kapsamda ise imha edildiğinde polyester, polyamide, ipek, yün gibi ürünlere nazaran yüzde 97.64 oranında daha az azotoksit, yüzde 99.56 oranında daha az karbondioksit ve yüzde 51.7 oranında daha az karbonmonooksit emisyonuna neden olmaktadır. Vegan ipekten üretilen Mono Pro’nun, insan cildine hassasiyeti yüksektir, pamuklu yüzeyler ile karşılaştırıldığında düşük deterjan kalıntısı bırakan özelliği sayesinde ciltte iritasyon oluşturmamaktadır. Kullanıcıların ağırlığına ve göz-çene mesafesine göre 3 farklı boy seçeneği sunan Mono Pro maskelerin kesintisiz 14 adet düz renk ve çeşitli baskılı modeller ile ürün gamı bulunmaktadır. Özellikli dokuma yapısı sayesinde üzerinde geçici solusyonlar kullanılmadan üretilmiştir, dolayısıyla sayılı kullanımı gibi dezavantajı bulunmamaktadır. Ancak isteğe bağlı olarak farklı aplikasyonlara yer verilmektedir. Bu aplikasyonlardan biri yüzde 100 Sars CoV-2’ye karşın etkili olduğu kanıtlanan Avrupa patentli bir ürün ve diğeri ise test sonuçlarına göre yüzde 99.99 oranında antibakteriyel olduğu kanıtlanan maskemizin kurumsal satışları başlamıştır. Çok yakında bireysel satış içinde online servis vermeye başlayacağız.”

YÜKSEK SICAKLIKTA YIKANABİLİR

Mono Pro, kullanılmadığı zamanlarda katlanabilir taşıma modu ile kolaylıkla kullanılabiliyor. Kolay sterilazyona sahip Mono Pro, yüzde 100 Cupro içeriği sayesinde yüksek sıcaklıkta yıkanabilir, yüksek sıcaklıkta ütüyle temas edebilir ve yüksek buhar dayanıklılığına da dikkat çekiyor. Mono Pro markasıyla pazara sunulacak maskenin özellikleri şöyle: