Ve Credit Suisse yardıma muhtaç kaldı

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Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası'ndan 50 milyar İsviçre frangı borç alacak. İsviçre'nin ikinci büyük bankası olan Credit Suisse güven erezyonunun önüne geçmek için İsviçre Merkez Bankası'ndan yardım talep etti.

Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası'ndan alacağı 50 milyar İsviçre frangıyla borçlanıp piyasadan kendi borçlanma kağıtlarını geri alacak.

3 MİLYAR İSVİÇRE FRANGI TUTARINDA TAHVİLİ GERİ ALACAK

Credit Suisse temin edeceği fonla birlikte 3 milyar İsviçre frangı tutarında ABD doları ve euro cinsinden tahvilini geri almak için çağrıda bulunacak.

Gözden Kaçmasın Dünya devi fon Credit Suisse'den çıkıyor Haberi Görüntüle

15 YIL SONRA BİR İLK

İsviçre Merkez Bankası, 2008 krizinden bu yana Credit Suisse'e en büyük desteği vermiş oldu.

"CREDIT SUISSE'İ GÜÇLENDİRME ADIMI"

Credit Suisse CEO'su Ulrich Koerner "Bu tedbirler stratejik bir dönüşün içinde bulunduğumuz ortamda Credit Suisse'yi güçlendirmek için kararlı adımı kanıtlıyor. Ben ve ekibim, müşterilerimizin ihtiyaçları çerçevesinde daha basit ve daha odaklı bir bankayı ortaya koymak için hızlı şekilde ilerlemeye kararlıyız" açıklamasını yaptı.

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HİSSELER YÜZDE 30 CİVARINDA DÜŞTÜ

Credit Suisse hisseleri yaşanan güven erezyonuyla birlikte değer kaybetti. Bankanın hisseleri yüzde 30 değer kaybetti.