‘Vatandaşımıza destek olmayı sürdürüyoruz’

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için bir hamle daha geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan açıklamada hane halkı geliri 5 bin lira ve altına olanlara bireysel ihtiyaç kredisi verileceği belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter’den yaptığı açıklamada, “Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık” dedi.

36 AY VADE

Kamu bankalarından tarafından açıklanan yeni destek kapsamında 10 bin liraya kadar 6 ayı ödemesiz, 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak. Açıklamada başvuruların 1 Nisan’da başlacağını belirtilirken “Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da Vakıfbank’tan yalnızca birine başvuru yapabilecektir” denildi. Bankalar, alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerektiğine dikkat çekti. Bankalarca taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM’lerden çekebilecek.

ÜCRETSİZ İZİN YERİNE ÖDENEĞE BAŞVURUN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. Tüm firmaları, çalışanları için “ücretsiz izin” yerine bu ödeneğe başvurmaya

çağırıyoruz” dedi.