Vatandaşa mühendis seçme hakkı

Şeker, yasanın kabul edilmesinin ardından yaptığı değerlendirmede, “Bu kanun teklifiyle birlikte üniversitelerde aynı eğitimi alan, aynı bölümlerden mezun olmuş olan harita ve kadastro mühendisleri arasındaki çekişme ve sosyal problem giderilmiş oldu. İş potansiyeli düşük olan illerde LİHKAB (Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu) açılmış olacak, hizmet vatandaşın ayağına gitmiş olacak -bu çok önemli- rekabet ortadan kalkmış olacak, müşterinin mühendisi seçme hakkı ve müşteri memnuniyeti sağlanmış olacak, tekel oluşmayacak ve bunun gibi birçok faydaları olacak” dedi. Şeker, mühendis seçme hakkına ilişkin de Hürriyet’e şunları söyledi:

OFİS SAYISI ARTACAK

“Şu andaki uygulamada müşterinin mühendis seçme hakkı yok. Çünkü 19 ilde hiç ofis yok, 28 ilde sadece birer ofis var. İstanbul ve büyük bir kaç il dışında diğer illerde ise sayı 2’yi 3’ü geçmez. Zaten Türkiye’de de şu anda toplam 224 ofis var. Kanunla ofis sayısı 2 bin 500’e, 3 bine çıkacak. Bundan da vatandaşın iş yaptıracağı mühendisi tercih etme hakkı çıkacak, yani vatandaş istediği mühendise gidip işini yaptırabilecek, sonuçta da müşteri memnuniyeti sağlanmış olacak.”

Yasaya göre, kadastro teknik hizmetlerinden tescile tabi olmayan aplikasyon, yer gösterme ve plan örneği işlemlerinin yapım ve kontrolü, tescile tabi olan cins değişikliği, arzi irtifak hakkı tesisi veya terkini, birleştirme ve muhdesatın terkini işlemlerinin yapım sorumluluğu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek kadastro teknik hizmetleri niteliğindeki diğer işler, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirilecek. Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri, faaliyetlerini yürüttükleri süre içinde serbest harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik de yapabilecek. Lisans belgesi almak için gerekli olan 5 yıl deneyim şartı, 10 yıla çıkarılacak, belge sahibi olabilmenin özel şartlarından olan sınav şartı kaldırılacak. Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının açılıp işletilmesi, lisans sahibi olanlara ait olacak.

HARİTA MÜHENDİSİ ENFLASYONU

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, yasanın görüşmelerinde, Türkiye’de 20 bine yakın harita mühendisinin bulunduğunu belirterek, harita mühendisi enflasyonuna çare bulmak gerektiğini söyledi. Erbaş, “Sorunların köklü çözümlerini tespit etmemiz lazım. Bugün harita mühendisleri, yarın çevre mühendisleri, sonra makine, gıda, iş yapma becerisi olan, iş yapma kapasitesi olan her mühendisimize de devlet olarak güç vermemiz bize güç katacaktır” dedi. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de, lisanslı harita bürolarının ayrıcalıklı hale geldiğini, sektörde fiilen tekelleşme oluştuğunu savundu.

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