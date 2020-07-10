Vatandaşa kredi kartı kolaylığı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dün aldığı ilk kararla gelirini beyan edemeyenlere verilen kredi kartı limitini arttırdı. BDDK 2013 yılında gelirlerini beyan edemeyenlere verilen kredi kartlarına bin lira sınırı getirmişti. Daha sonra limit 2016 tarihli kararla 1.300 liraya çıkarmıştı. Dün alınan kararla da limit 2 bin liraya yükseltilmiş oldu.

ASGARİ ÖDEME

İkinci karar ise borcunu ödeyemeyenlerle ilgili oldu. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22’nci maddesinde “Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılır. Söz konusu kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulur” hükmünün 31 Aralık 2020 tarihine kadar kart çıkaran kuruluşlarca uygulanmayabileceğine karar verdi.