Vatandaşa dönüşüm müjdesi

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Bakanlığın dönüşüm kapsamında faiz desteği sağladığı ‘Kentsel Dönüşüm Kredisi’nde’ üst limiti artıracaklarını belirten Bakan Kurum, “2012’den bu yana 1.7 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Bugün yatırım değeri 110 milyar lira olan 330 bin dönüşüm ve sosyal konutumuzun inşasını sahada sürdürüyoruz. Kredi destekleriyle alakalı kentsel dönüşümde 200 bin liraya kadar kredi desteği veriliyordu. Kredi desteğimizi 200 bin liranın daha da üzerine çıkarmak suretiyle adımlarımızı atacağız” dedi. İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’na imza atarak yürürlüğe koyduğunu hatırlatan Kurum, “Türkiye’yi bekleyen 2 hedef var. Birincisi, 2053’te net sıfır emisyon hedefi, diğeri ise yeşil kalkınma hedefi. Yeşil kalkınma devrimiyle, artık çevrecilik, şehircilik, tarım, ticaret, sanayi ve hatta sanata kadar tüm kavramlar radikal bir şekilde kabuk değiştirecek” dedi.

SEKTÖRE ÇAĞRI

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İklim değişikliğiyle mücadeleyi sadece bir çevre meselesi olarak görmediklerini, aynı zamanda kalkınma meselesi olarak gördüklerini belirten Kurum, yeni dönemde çevre dostu yatırımları destekleyen uluslararası fonlara daha kolay ulaşılacağından, birçok sektörde düşük karbon teknolojilerine yatırım ve finansman imkanlarının güçleneceğini dile getirdi. Bakan Kurum, gayrimenkul sektörüne de iklim değişikliği ile mücadele kapsamında projeler geliştirmeleri yönünde çağrı yaptı. Yeşil dönüşümün istihdama etkisini değerlendiren Kurum,“Her 10 milyon liralık yeşil yatırım ile 40 kişiye iş imkanı sağlayacağımızı öngörüyoruz. Gayrimenkul ve inşaat sektöründe özellikle dijital temelli yeni uzmanlık alanları, atık müşavirliği gibi yeni iş kolları ortaya çıkacak. Gayrimenkul ve inşaat sektörlerimizi, Türkiye’nin stratejik gücü haline getirip yine lokomotif olma özelliğini yürüteceğiz” diye konuştu.