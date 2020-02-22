Vatandaşa 240 milyon liralık çağrı
Son 10 yıldır işlem yapılmayan 1 milyon 72 bin hesapta yaklaşık 240 milyon lira unutulurken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkilileri vatandaşın parasını alması için hesaplarını kontrol etmesi çağrısında bulunuyor.
Zaman aşımına uğrayan hesaplar ise gelir kaydedilmek üzere TMSF’ye devrediliyor. Bu yıl itibarıyla, en son 2009’da işlem görmüş hesapların TMSF’ye devri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yetkililer; hak sahipleri veya mirasçıları tarafından haziran ayının 15’inci gününe kadar aranmayan hesapların fona devredileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Vatandaşlar, zaman aşımına uğrayan hesabı olup olmadığını e-devlet, TMSF’nin internet sitesi veya “https://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr/” linkinden sorgulayabiliyor.
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