Vatandaşa 240 milyon liralık çağrı

Zaman aşımına uğrayan hesaplar ise gelir kaydedilmek üzere TMSF’ye devrediliyor. Bu yıl itibarıyla, en son 2009’da işlem görmüş hesapların TMSF’ye devri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yetkililer; hak sahipleri veya mirasçıları tarafından haziran ayının 15’inci gününe kadar aranmayan hesapların fona devredileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Vatandaşlar, zaman aşımına uğrayan hesabı olup olmadığını e-devlet, TMSF’nin internet sitesi veya “https://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr/” linkinden sorgulayabiliyor.