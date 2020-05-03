VatandaÅŸ stoktan vazgeÃ§ti

COVID-19â€™un ilk gÃ¼nlerinde marketlere koÅŸarak, raflarÄ± boÅŸaltan tÃ¼keticilerin Ä°talya ve Fransaâ€™da yaÅŸananlarÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™de yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rerek son 2 haftada stoklamaktan vazgeÃ§tiklerini anlatan Ã‡ak, COVID-19 sÃ¼recinde tÃ¼keticilerin ihtiyaÃ§larÄ±na yetiÅŸmek iÃ§in yaptÄ±klarÄ±nÄ±, gÄ±danÄ±n bozulmadan hÄ±zla teslim edilmesinin Ã¶nemini anlattÄ±.

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± sÃ¼recinde en Ã¶nemli konulardan biri de gÄ±daya ulaÅŸmak oldu. Ä°lk vakanÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra ne kadarlÄ±k bir artÄ±ÅŸ oldu?

KoronavirÃ¼s sadece TÃ¼rkiyeâ€™de deÄŸil tÃ¼m dÃ¼nyada aslÄ±nda gÄ±da tedarikinin Ã¶nemini en somut biÃ§imde gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. Ä°lk gÃ¼nleri dÃ¼ÅŸÃ¼nelim. SalgÄ±nÄ±n Ã‡inâ€™de ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nleri. AslÄ±nda belki hiÃ§birimiz bu kadar kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde, yani sadece birkaÃ§ ayda dÃ¼nyanÄ±n en geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerinin bu hastalÄ±k karÅŸÄ±sÄ±nda bu kadar Ã§aresiz hale geleceÄŸini beklemiyorduk. VirÃ¼sÃ¼n Avrupaâ€™ya gelmesiyle birlikte bence kamuoyundaki algÄ± da deÄŸiÅŸti. Tabii Ã¶zellikle Avrupa Ã¼lkeleri iÃ§in, bu tarz salgÄ±nlar ve salgÄ±nlar karÅŸÄ±sÄ±nda alÄ±nan Ã¶nlemler hiÃ§ alÄ±ÅŸmadÄ±klarÄ± tÃ¼rden. Ã‡ok radikalâ€¦ Ä°talyaâ€™yÄ±, Ä°spanyaâ€™yÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde, sosyalleÅŸmenin onlar iÃ§in ne kadar Ã¶nemli olduÄŸu ortada. Yani siz ne tedbir alÄ±rsanÄ±z alÄ±n, insanlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ihtiyacÄ± gÄ±da. Bunun en zor durumda bile karÅŸÄ±lanabiliyor olmasÄ± kritik Ã¶nemde. TÃ¼rkiyeâ€™de ilk vakanÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±yla birlikte, tabii biz de gÄ±da tarafÄ±nda ciddi bir taleple karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Ã–zellikle gÄ±da perakendecileri olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ya da kamuoyunda sÃ¼permarketler olarak bilinen satÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda talep sadece bir hafta iÃ§inde yÃ¼zde 100â€™e yakÄ±n artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.

RAHATLAMA OLDU

2 ay geride kaldÄ±. En Ã§ok neler talep edildi?

Mart ve nisan aylarÄ±nÄ± toplu olarak deÄŸerlendirdiÄŸimizde de salgÄ±n Ã¶ncesi dÃ¶neme gÃ¶re gÄ±da tedarikine yÃ¶nelik araÃ§ hareketlerimizde gÃ¼nlÃ¼k yÃ¼zde 50â€™ye varan artÄ±ÅŸlar olsa da Ã¶zellikle son dÃ¶nemde bunun normale dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyebiliriz. Bu dÃ¶nemde de gÄ±da perakendecileri tarafÄ±ndan en Ã§ok talep edilen Ã¼rÃ¼nler arasÄ±nda sebze ve meyve, et Ã¼rÃ¼nleri, raf Ã¶mrÃ¼ uzun paket gÄ±dalar, kuru tahÄ±llar, pirinÃ§, makarna ve ton balÄ±ÄŸÄ± gibi konserve Ã¼rÃ¼nlerin Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz. Temizlik Ã¼rÃ¼nleri kategorisinde de tabii sabun, dezenfektan, kaÄŸÄ±t havlu ve tuvalet kaÄŸÄ±dÄ± Ã¶n planda oldu. VatandaÅŸlarÄ± tabii ki anlÄ±yoruz ama inanÄ±n bu sÃ¼reÃ§te, panik yapÄ±p marketlere koÅŸmanÄ±n; Ã¼rÃ¼n stoklamanÄ±n bir anlamÄ± yok. TÃ¼rkiye bu anlamda rahat olsun. Åžu anda marketlerde raflara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda belki normal zamanlarÄ±n bile Ã¼stÃ¼nde Ã¼rÃ¼n bulunurluÄŸu ve reyon seÃ§enekleri gÃ¶rÃ¼yoruz.

Lojistik sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n ne kadar stratejik olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k.

Kesinlikle. Biz sektÃ¶r olarak hep bunu dile getirdik. DÃ¼nyanÄ±n en geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeleri buna deÄŸer verir. Ã‡inâ€™in Modern Ä°pek Yolu projesi de tamamen bir lojistik projedir. DÃ¼nyanÄ±n herhangi bir yerinde hayat durma noktasÄ±na gelse bile, tÃ¼m lojistik hizmetleri, Ã¶zellikle de gÄ±da lojistiÄŸi her ÅŸekilde devam etmek zorunda. SonuÃ§ta, Ã¼reticinin elinden Ã§Ä±kan Ã¼rÃ¼nlerin nihai tÃ¼keticiye ulaÅŸabilmesinin yolu, lojistiÄŸin uÃ§tan uca saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde iÅŸlemesinden geÃ§iyor.

TEKNOLOJÄ°NÄ°N ROLÃœÂ

Siz bu sÃ¼reÃ§te Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±z, lojistik filonuzla neler yaÅŸadÄ±nÄ±z?

Ã–nce saÄŸlÄ±k geliyor. TÃ¼m tedbirleri aldÄ±k. AyrÄ±ca bu hizmetleri verirken teknolojinin rolÃ¼ Ã§ok Ã¶nemli. LojistiÄŸin teknolojiyle entegrasyonu iÃ§in her yÄ±l milyonlarca lira yatÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±k. Bu sÃ¼reÃ§te sistemimiz Ã§ok iyi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.