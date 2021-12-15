Vatandaş 'eve' koştu

Haberin Devamı

KONUT piyasasında pandemiye rağmen rekor üstüne rekor kırılıyor. Dolar ve altından kazananlar, birikimini mevduatta tutmak istemeyenler yeniden konuta yöneldi. Artan inşaat maliyetleri nedeniyle konut fiyatlarındaki yükselişin sinyalini alan tüketici de harekete geçti. Talebin ne kadar canlı olduğunu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı verileri ortaya koydu.

REKOR SATIŞ

Ülke genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 artarak 178 bin 814 oldu. Bu rakam ‘yılın en yüksek aylık satışı’ olmasının yanında ‘son 16 ayın da en yüksek satış adedi’ olarak dikkat çekti. Ayrıca kasım ayında ‘tüm zamanların aylık en yüksek dördüncü satış rakamına’ da ulaşıldı. En yüksek satış adedine Temmuz 2020’de 229 bin 357 ile ulaşılmıştı. İkinci sırada 202 bin 74 adet ile Aralık 2019, üçüncü sırada ise 190 bin 12 adet ile Haziran 2020 satışları yer alıyor.

Öte yandan konut satışları ocak-kasım döneminde ise 1 milyon 265 bin 353 olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

FAİZ İNDİRİMİ ETKİSİ

Konut alıcısını harekete geçiren en önemli faktörlerden biri de kredi faizleri. Faizlerde yapılan indirimin bekleyen alıcıyı harekete geçirdiği bir kez daha görüldü. Kamu bankalarının 26 Ekim itibarıyla faiz oranlarını önce yüzde 1.29’a ardından da yüzde 1.20’ye kadar çekmesi kredili satışları arttırdı. Ekimde 28 bin 49 konut için kredi kullanılırken, kasımda ise banka kredili konut satışları 39 bin 366 oldu. Kasım ayında kredili satışta bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 61 artış görüldü.

PEŞİN ALIMLAR

Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 22’de kalırken, peşin ya da senet gibi diğer satış türleri sonucunda 139 bin 448 konut el değiştirdi. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 78 olarak gerçekleşti. Bu da döviz, altın, vadeli mevduat gibi alternatif yatırım araçlarından gayrimenkul sektörüne ciddi bir kaynak aktarımı olduğunu gösteriyor.

‘GEMİLER GÜVENLİ LİMANA GELİYOR’

İSTANBUL İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, son aylarda konuta büyük talep olduğunu söyledi. Hem oturmak için hem de yatırım için alım yapıldığını belirten Durbakayım, “Türkiye’de her dönem farklı yatırım enstürmanlarına ilgi olur. Ama buradaki birikim zamanı gelince yine gayrimenkule dönüyor. Bugünlerde yaşanan da bu. Gemiler yeniden güvenli limana geliyor” dedi. Konut fiyatlarındaki artışa da değinen Durbakayım, “Maliyetler, arsa girdileri arttı. Firmalar bunu piyasa koşulları nedeniyle satış fiyatlarına yansıtamamıştı. Şimdi yeni üretim yeni maliyetle yapılıyor ve fiyatlar artıyor. Vatandaş önümüzdeki günlerde bu fiyatı bulamayacağını bildiği için de konuta hücum ediyor” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

PARANIN DEĞERİNİ KORUMADA YATIRIM ARACI

KONUT Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, “Konut paranın değerini korumada bir yatırım aracı oldu” dedi ve şöyle devam etti: “TL’de yaşanan değer kaybından hareketle yatırımcılar varlıklarının değerlerini koruma arayışında konuta rağbet gösterdi. Yükselen döviz kuru endeksli artan maliyetlerle birlikte arzın da az olmasıyla konut fiyatlarındaki yükseliş devam edecek. Satış detaylarında baktığımızda bir miktar döviz varlığının konuta yöneldiğini görüyoruz ve önümüzdeki günlerde dolar ve altından gayrimenkule dönen bir kitleyle de karşılaşacağız. Özetle konut satışının, fiyatların enflasyonist dönemde daha da artacağı inancı ve konut yatırımının enflasyona karşı önemli bir korunma aracı olduğu gerçeği nedeniyle canlılığını koruyacağını öngörüyoruz.”

Haberin Devamı

YABANCIDA ÇİFTE REKOR

KURDAKİ hızlı yükseliş Türkiye’den ev almayı düşünen yabancı yatırımcılar için fırsat oldu. Böylece hem aylık satışta hem de yılın toplam satışında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı. Yabancıya satışta 2019 yılında 45 bin 483 adetle rekor kırmıştı. Kasım 2021 itibarıyla bu rakam da aşıldı. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39.4 artarak 50 bin 735 oldu. Kasımda aylık satış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48.4 artarak 7 bin 363’e yükseldi. Ocak-kasım döneminde Türkiye’den en çok konutu 8 bin 594 adetle İranlılar alırken, onu 7 bin 622 ile Iraklılar, 4 bin 494 ile Rus vatandaşları izledi.