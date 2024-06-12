Vatandaş en çok konut ve kiraya harcadı

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Hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 23.9 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 21.9 ile ulaştırma harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 20.6 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise yüzde 1 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 1.9 ile eğlence, spor ve kültür harcamaları oldu.

2022’de hanehalkı harcamalarındaki en yüksek payı yüzde 22.8 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları almış; konut ve kira harcamaları ise yüzde 22.4 ile ikinci sırada yer almıştı. 2022’de aylık ortalama tüketim harcaması hanehalkı başına 12 bin 159 TL iken 2023’te 24 bin 383 TL’ye yükseldi. 2022’de eşdeğer fert başına 6 bin 259 TL olarak tahmin edilen harcama, 2023’te 12 bin 521 TL olarak tahmin edildi.