Vatandaş balığa koştu

Türkiye’de 1 Eylül itibariyle balık sezonu başladı. Balıkçılar denize açılırken, balık tezgahları da şenlendi. Özellikle palamutta bol bir sezon yaşanırken, balıkçılar da vatandaşın ilgisinden memnun. Balık sezonunun açılmasının üzerinden yaklaşık 15 gün geçti. Biz de dün öğlen saatlerinde Kadıköy’deki balık pazarına gittik. Oradaki balıkçı esnafı ile görüştük. Vatandaşın ilgisini yerinde görme imkânı bulduk. Geçen yıl denizlerdeki durum nedeniyle pazara gelen balık az olurken, bu durum fiyatlara da yansımıştı. Bu yıl ise henüz daha sezon başı olmasına rağmen tezgaha gelen balık miktarında artış yaşandı.

BALIK BOLLAŞTI

İlk olarak Kadıköy Su Ürünleri’ne gittik. Burada reyon görevlisi Ali Duruşkan’dan bilgi aldık. Bu yıl özellikle palamutta bereketli bir dönem yaşandığını ifade eden Duruşkan, “Havalar soğuyunca tezgaha daha çok palamut gelecektir. Hem daha çok büyüyecekler hem de bolluğa bağlı olarak palamut fiyatları daha da düşecektir. Şu anda palamutun fiyatı 10 TL’den başlıyor. Geçen yıl bu zamanlarda palamut bulmak çok zordu. Olan palamutun fiyatı ise 25 TL’den aşağı olmazdı. Palamut dışında istavrit, sardalya, mezgit de tezgahlardaki yerini almaya başladı. Hamsi de artık ara ara geliyor. 15-20 gün sonra daha çok hamsi gelecektir. Geçen yıl Karadeniz mezgit de bulunmazdı. Bu yıl ise mezgit de iyi gitmeye başladı. Levrek ve çipura ise çiftlik balıkları olarak dikkat çekiyor. Balık bollaşmaya başladıkça vatandaşın ilgisi de artmaya başladı” diye konuştu.

SEZON RAHAT GEÇECEK

Kadıköy’de her daim insan kalabalığının olduğu çarşıda diğer balıkçılara doğru giderken, yoldaki kalabalıktan dolayı zor ilerlerdik. Şen Balıkçılık’ta da vatandaş balık almak için sıra bekliyordu. Buradaki görevli de bu seneki ilgiden memnun olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Bu sene palamut hem bizim hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Büyüklüklerine göre palamutta fiyat değişiyor ama 8 TL’ye palamut almak mümkün. En çok satışımız palamuttan oluyor. Diğer balıklara da ilgi çok yoğun. Geçen yıl balık yiyemeyen vatandaş uygun fiyatlara görünce hemen balık almaya başladı. Eğer böyle devam ederse bu sezonu rahat geçiririz. Vatandaş da bu sene balığa doyar.” BALIK FİYATLARI 45 TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Çarşıda uğradığımız diğer balıkçılar ise Seven Balık ile Cihan Balık oldu. Buradaki görevliler yaşanan yoğunluk sebebiyle çok fazla konuşma imkânı bulamadık. Yaptığımız kısa görüşmede gelen balıktan ve vatandaşın ilgisinden memnun olduklarını söylediler. Buradaki tezgahlarda balık fiyatları ise şöyleydi: Deniz çipurası 40 TL, Karadeniz levrekin kilogramı 50 TL, istavritin kilogram fiyatı 25-30 TL, Karadeniz hamsinin kilogram fiyatı 30 TL, Karadeniz somonun kilogram fiyatı 35 TL, Karadeniz tekirin kilogram fiyatı 35 TL, Gelibolu sardalyanın fiyatı 25 TL, Karadeniz mezgitin kilogram fiyatı 25 TL, palamutun fiyatı ise 8 ile 20 TL arasında değişiyordu. ÇARŞIDA VİRÜS ÖNLEMLERİ

Salgın dönemi olduğu için Kadıköy’deki esnafın büyük bir çoğunluğunun koronavirüse karşı önlem aldığına şahit olduk. Ancak tezgah önlerinde çalışan bazı görevlilerin maskelerini çenelerinde kullanması vatandaştan tepki gördü. Bir çalışanın maskesini düzgün takmadığını gören bir tüketici, çalışanı maske takmadığı için uyarırken, alışverişini de diğer balıkçıdan yaptı. Uyarıyı dikkat alan çalışan ise maskesini takarak satış yapmaya devam etti.

SİNOP’TA BALIKÇILAR MUTLU

Türkiye’nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop’ta denize açılan balıkçılar bol miktarda palamut, istavrit ve mezgit avlamaya devam ediyor. Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, özelikle palamut avcılığının yüz güldürmeye devam ettiğini vurguladı. Tuncer, “Bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığının 3-4 derece azalmasıyla avcılığın daha da artacağını bekliyoruz” dedi. Tuncer, geçen sezona oranla balık avında ciddi derecede artış yaşandığını belirterek, “Palamut avcılığında yüzde 80’lere varan artış söz konusu. Yine diğer balık türlerinde artış yaşandığını gözlemliyoruz. İnşallah bu artış tüm sezon boyunca devam eder. Palamut gibi bol miktarda hamsi avlarız” diye konuştu. (AA)